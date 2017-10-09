Коммунальные услуги станут платными

09.10.2017 в рубрике Из других СМИ, Лента. Метки: 323

Президент Туркменистана на проходящем в Ашхабаде Совете старейшин поддержал предложение аксакалов о введении платы за коммунальные услуги. Идея о введении в стране платы за электроэнергию, газ, воду и другие услуги прозвучала на аналогичном совещании в 2015 году.

В своем выступлении Г. Бердымухамедов сказал, что основная цель предоставления беспрецедентных льгот в первые годы независимости на сегодняшний день достигнута и теперь есть возможность ввести определённую плату за те социальные льготы, которые раньше предоставлялись бесплатно.

ОБСУДИТЬ (0)
Print FriendlyРаспечатать | Сохранить в PDF | Отправить другу

Материалы по теме:

Столичный микрорайон «Мир-7» остался без водыСтоличный микрорайон «Мир-7» остался без воды
Ашхабад оказался в списке 33 худших городов мираАшхабад оказался в списке 33 худших городов мира
Страны Центральной Азии возглавляют мировой рейтинг расточителей водыСтраны Центральной Азии возглавляют мировой рейтинг расточителей воды
По задворкам лучших этрапов страны…По задворкам лучших этрапов страны…

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.