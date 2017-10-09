Коммунальные услуги станут платными

Президент Туркменистана на проходящем в Ашхабаде Совете старейшин поддержал предложение аксакалов о введении платы за коммунальные услуги. Идея о введении в стране платы за электроэнергию, газ, воду и другие услуги прозвучала на аналогичном совещании в 2015 году.

В своем выступлении Г. Бердымухамедов сказал, что основная цель предоставления беспрецедентных льгот в первые годы независимости на сегодняшний день достигнута и теперь есть возможность ввести определённую плату за те социальные льготы, которые раньше предоставлялись бесплатно.