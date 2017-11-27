Кадровая чистка в Лебапском велаяте (фото)

27.11.2017 в рубрике Лента. Метки: , 248

27 ноября, в ходе рабочей поездки в Лебапский велаят, президент Туркменистана произвел кадровую чистку.

Согласно сообщению информационной программы «Ватан» национального телевидения, Чарыгелди Чарлыев соответствующими указами главы государства освобожден от должности хякима Лебапского велаята и назначен хякимом Дарганатинского этрапа.

Хякимом Лебапского велаята назначен Тангрыгулы Атахаллыев, до этого занимавший должность хякима Ахалского велаята.

Г. Бердымухамедов также освободил от занимаемой должности хякимов девяти этрапов и произвел новые назначения. Уволенные хякимы этрапов Сердарабат, Галкыныш, Довлетли, а также некоторые хозяйственные руководители велаята были уличены в коррупции. Их показали по телевизору закованными в наручники.

Смена первых лиц произошла в администрациях Ходжамбазского, Дарганатинского, Дэневского, Чарджевского, Халачского, Керкинского, Койтендагского, Саятского этрапов и этрапа Довлетли.

Причина массовой отставки хякимов и их заместителей в Лебапском велаяте скрывается за общей формулировкой «за недостатки, допущенные в работе», в том числе и за коррупцию и приписки в рамках хлопкоуборочной кампании.

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