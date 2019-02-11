Туркменистан: Что происходит с обеспечением населения мукой

В регионах Туркменистана снова наблюдается нехватка муки и хлеба. Несмотря на то, что завозить муку в государственные магазины стали немного больше, чем в конце прошлого года, очереди перед торговыми точками не сокращаются. Люди скапливаются задолго до прибытия грузовика с товаром и расходятся лишь в случае, когда доставленная партия полностью раскупается. На базаре же муки достаточно, но из-за цены ее мало кто берет.

Почему власти не могут удовлетворить спрос населения и почему люди готовы стоять в очередях целыми днями, рассказывает корреспондент АНТ Селим Хакнепесов.

Неуверенность в завтрашнем дне

Поселок Болдумсаз, центр одноименного района. У местного продовольственного магазина стоит толпа. Именно толпа, потому что очередью это скопище людей назвать трудно. Кто силен, тот лезет вперед, отталкивая женщин, стариков и тех, кто не может оказать сопротивления. Стоящие впереди пытаются в толчее застолбить выгодную позицию, сулящую гарантированную покупку вожделенного товара, и во что бы ни стало удержать это место перед напором толкающих сзади. Вот мужчина уже с мешком муки изо всех сил пятится сквозь толпу, пытаясь оказаться на свободе. По инерции он прихватывает за собой еще кого-то. Ситуация на миг меняется: тот, кто до этого стоял в середине, теперь, увлекаемый боковыми потоками, неожиданно оказывается впереди, а кого-то эти потоки вовсе выталкивают из очереди. Недовольный гул прокатывается по толпе. Вот такой он, ажиотаж…

Житель села Гуянагыз Болдумсазского района по имени Душем считает, что подобная горячка вокруг муки и хлеба, продаваемых по фиксированным государственным ценам, отчасти вызвана алчностью самих людей.

«Покупатели стали, как “aç göz” [дословно «голодные глаза», – прим. АНТ]. В нашем Гуянагызе, да и в любом другом месте, никто, слава Аллаху, не голодает. Уверен, в каждом доме есть в запасе мешок-другой муки, но люди все равно ненасытные, рвутся к магазину, чтобы пополнить имеющийся запас еще одним мешком. И эту ненасытность проявляют все», — говорит Душем.

По его мнению, ажиотаж можно сбить, если насытить не желудки людей, а, в первую очередь, их голодные глаза. Для этого достаточно того, чтобы мука постоянно имелась в продаже, чтобы люди видели ее и были уверены: мука никуда не исчезнет, ее можно купить и завтра, и послезавтра.

Ошибка органов власти в том, считает житель села, что они по каким-то причинам не могут обеспечить стабильность в поставках муки в торговую сеть. Поэтому сегодня мука в магазине есть, завтра нет, а послезавтра будет или не будет – никто не знает. Вот эта нестабильность и рождает у людей неуверенность в завтрашнем дне, приводящую к ажиотажу.

«Вот и бросаются в толпу, как на амбразуру, порой теряя свое лицо, только чтобы купить муку сегодня, сейчас, когда она есть в продаже», — добавляет Душем.

Мешок пшеничных отрубей стоит дороже мешка муки

Работник государственной оптово-розничной фирмы (ГОРФ) «Дашогуз» Министерства торговли и внешнеэкономической деятельности Туркменистана, согласившийся прокомментировать ситуацию на условиях анонимности, подтверждает факт людской ненасытности. На вопрос, почему торговая организация, которую он представляет, не может накормить «голодные глаза» населения, собеседник АНТ ответил так:

— Да может она насытить и, главное, есть чем, – муки на складах нашего ГОРФа и комбинатов хлебопродуктов пока достаточно. Беда в том, что государственная цена на нее установлена намного ниже рыночной, а люди пользуются ситуацией. В условиях ограниченных поставок начинается спекуляция: люди покупают муку в магазине по 55 манатов за мешок, а затем перепродают ее на базаре за 95-100 манатов.

Представитель ГОРФ не исключает и того, что муку по доступной госцене некоторые граждане берут для откорма скота. Надо сказать, что такое предположение небезосновательно. В сельской местности Дашогузского велаята многие владельцы подворий с осени запасаются так называемой «варахой» — отходами хлопкопроизводства и хлопкопереработки. Этот вид отходов туркмены в прежние годы заваривали кипятком, смешивали с пшеничными отрубями или комбикормом, а затем скармливали скоту. Сейчас пшеничных отрубей, а тем более комбикормов в свободной продаже нет, а если какие-то единичные частники их и продают на базарах, то цены кусаются. Например, килограмм отрубей стоит 1.80 – 2 маната. Получается, что 50-килограммовый мешок стоит 90-100 манатов – в два раза дороже мешка муки в госмагазине. В подобных условиях в качестве добавки к корму некоторые недобросовестные люди стали использовать более дешевую муку из магазина.

«Когда мы знаем, что так поступают с мукой, разве можем мы увеличить ее поставки? Нет, конечно! Дешевую муку люди будут еще больше скармливать скоту. И что делать в такой ситуации, как не отпускать по норме?» — говорит работник ГОРФ «Дашогуз».

По мнению наблюдателей, ажиотаж можно легко сбить, доведя цены в магазинах до рыночных, как это было с введением свободной продажи населению валюты в 2007-2008 годах. Черный рынок валюты тогда исчез сам собой [но потом появился вновь, сейчас рыночный курс доллара выше государственного примерно в 5 раз, – прим. АНТ].

«Если государство поднимет цену на муку до рыночного уровня, то, поверьте, никто не будет больше убиваться в очередях и драться за свой паек в магазинах, — говорит местный наблюдатель АНТ. – Но, похоже, нашему президенту важно сохранить дотационные цены на муку, а вместе с ними и существующий ажиотаж на нее, чем реально шагнуть в рыночную экономику».

Ажиотажному спросу на доступную муку способствует, по мнению наблюдателей, проявляемое на самом высоком государственном уровне двуличие. С одной стороны, СМИ, цитируя президента, «трубят» о повышении уровня благосостояния народа: мол, люди стали жить богато и счастливо, так что даже в состоянии оплачивать электричество, газ и воду, — а с другой, власти, как и во все предыдущие годы, гонятся за дешевым популизмом. Эта двойственность хорошо видна в системе снабжения населения мукой и хлебом.

Наблюдатели считают, что отмена льгот на коммунальные блага была пробным выстрелом и что в самом скором времени власти откажутся и от дотаций в сфере обеспечения продуктами питания. Не будет больше ни курицы по госцене, ни яиц, ни муки. И даже понятия «государственный магазин» тоже не будет.

Другая причина: муки не хватает

Жители туркменской глубинки, с которыми удалось поговорить, не верят в то, что в закромах достаточно муки. Сельчане отмечают ежегодный недобор урожая пшеницы в последние 5 лет. И с их мнением нельзя не согласиться.

Напомним, недобор продовольственного зерна идет с 2015 года, когда к установленному плану в объеме 1 миллион 600 тысяч тонн не хватило порядка 200 тысяч тонн зерна. В 2017-м и в 2018-м годах недобор зерна составил уже по 600 тысяч тонн на каждый год. Если исходить из последнего сообщения госинформагентства ТДХ, то в прошлом году удалось собрать чуть больше 1 миллиона тонн пшеницы. Из этого объема какую-то часть зерна надо списать как посевной материал для урожая следующего года. Выходит, на продовольственные нужды останется еще меньше зерна.

«Наверно, пшеницы в закромах не так уж много, — говорит житель одного из дехканских хозяйств Куняургенча по имени Халлы. – Если бы государственные амбары были заполнены, то и отрубей в продаже было бы навалом, и цены на них не были бы выше, чем на муку, и никто бы не скармливал дешевый продукт скотине».

По его мнению, зерна не хватает, поэтому сейчас установлены самые минимальные объемы его переработки, которые позволяют поддерживать нынешний уровень снабжения населения до следующего урожая. Ситуация изменится, если государство пойдет на закупки продовольственной пшеницы из других стран, но тогда как быть с тем заявлением, что Туркменистан якобы вошел в список мировых экспортеров зерна?

Тем временем, пока одни рассуждают о том, кто виноват и что делать, народ будет продолжать штурмовать продовольственные магазины, скупать дешевую муку и для себя, и для перепродажи, и для откорма скота. И, конечно же, будет ругать власть, которая не умеет или не хочет изменить эту ситуацию в экономически выгодную и социально ориентированную сторону.