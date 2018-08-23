Туркменистан: Госслужащих и студентов массово готовят к Дню независимости

Десятки жителей Ашхабада ежедневно собираются на местном стадионе “Дагдан” (на фото), напротив железнодорожного вокзала, для репетиции празднования Дня независимости. Главный национальный праздник с 2018 года по решению Гурбангулы Бердымухамедова отныне будет отмечаться 27 сентября.

По сообщениям источников АНТ в столице, для репетиций от каждого государственного учреждения привлекаются по 5-10 сотрудников. В приготовлениях к прохождению по площади перед президентским дворцом участвуют также и студенты столичных вузов.

Репетиции начались в начале августа. Как сообщала 9 августа туркменская служба Радио “Свобода”, репетиции проводятся дважды в неделю — по средам и воскресеньям. Однако сейчас, с приближением праздника, маршировки проводятся почти каждый день.

“Репетиции выглядят так: постановщик в микрофон указывает, когда и как нужно махать флажками, как идти и когда кричать “Аркадага шохрат!” — [“Слава покровителю!” — прим. АНТ]. Если хоть кто-то не вовремя поднял руки вверх или не так пошел, то вся толпа людей, а их собирается не меньше трех сотен человек каждый раз из разных учреждений, начинает все движения заново”, — сообщил источник в Ашхабаде.

По его словам, в такие моменты постановщик нередко откровенно ругается в микрофон, потому что в сорокоградусную жару ему также приходится несладко. Тем не менее, он сидит в тени, а люди выполняют команды под открытым солнцем.

По сообщениям источников в Дашогузе и Туркменабаде, репетиции проводятся и у них. Там также участвуют работники бюджетных организаций, а также студенты медучилища, педагогического и сельскохозяйственного институтов.

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