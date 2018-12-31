Туркменистан: Сколько стоит накрыть новогодний стол

В преддверии Нового года хозяйки в Туркменистане активно обсуждают, чем они будут кормить своих домочадцев сегодня, 31 декабря. Жаркое из мяса, запеченную рыбу, либо что-то традиционное: плов, борек (пельмени) или манты? «Альтернативные новости Туркменистана» расспросили своих читателей о том, что они будут ставить на новогодний стол, и вместе с ними мы подсчитали, во сколько этот стол им обойдется.

Объектом мониторинга стала среднестатистическая семья, проживающая в четырех регионах страны: Ашхабаде, Дашогузе, Мары и Туркменабаде. Цены на основные продукты питания, если не оговорено иначе, указаны государственные, то есть продукты куплены в государственных магазинах. Если не стоять в очередях (а их в эти дни в разы больше, чем обычно), то стоимость каждого блюда вырастает примерно в два раза.

В нашей среднестатистической семье четыре человека, но с учетом заглянувших в новогоднюю ночь гостей, каждая семья запасается продуктами и готовит больше, чем только на себя.

Итак, минимальными атрибутами новогоднего стола являются хотя бы два горячих блюда, два-три салата, тарелка с закусками, напитки, фрукты и сладкое. По нашим подсчетам, в Ашхабаде средний новогодний стол обойдется в 900-1000 манатов ($50-55), в Дашогузе и Мары – 950-1050 манатов, в Туркменабаде – 1000-1100 манатов.

Средняя зарплата, согласно данным Госкомстата, составляет 1576 манатов (данные указаны за 2017 год плюс 10% повышение в 2018 году);

Рыночный курс доллара в предновогодние дни составляет около 18 манатов.

Ниже предлагаем варианты стола на четверых человек и цены:

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

Плов – 54-64 манатов (килограмм риса 12-15 манатов, говядина – 32-38, морковь — 3, растительное масло — 4, лук — 3 маната)

Исходя из цен на рис, мясо, масло и овощи, дешевле всего плов сварить в Ашхабаде. В регионах многие семьи покупают мороженое мясо буйвола по 13 манатов либо куриные окорочка по 8 манатов за 1кг. Окорочка перед праздником завезли в государственные магазины в достаточном количестве. Несмотря на это граждане стараются купить их с запасом, поэтому там, где товар появляется на прилавках, его сметают в считанные часы. В магазины Туркменабада перед Новым годом также завезли растительное масло «Россиянка» по 12 манатов за литр. Цены на рис и овощи рыночные, исходя из необходимого объема на 4 человека.

Шашлык из мякоти баранины – 100-120 манатов

Многие респонденты сказали, что шашлык будут делать из курицы. На рынках Туркменабада и Мары также продают готовый фарш для люля-кебаба по 31-35 манатов за 1кг. Из курицы шашлык на семью обойдется в 24 маната, а из готового фарша – в 50 манатов.

Манты – 68-73 манатов (мясо, мякоть, 1.5 кг – 52-55 манатов, мука – 10-12, лук – 4, тыква – 2 маната)

Куриные окорочка в духовке с овощами – 28-30 манатов (из расчета 2 кг окорочков, 1 килограмма картофеля, баклажанов, лука и перца)

Рыба в духовке с овощами – 200 манатов

На базаре Дашогуза кило свежей крупной рыбы стоит 60 манатов. Та, что помельче – 20-25

САЛАТЫ

Оливье – 40-45 манатов (морковь – 2 маната, картофель – 1, яйца (3 шт.) – 2.1, горошек консервированный – 15-20, лук – 1, пучок зелени – 1, майонез – 5, колбаса – 10 манатов, соленые огурцы – 4 маната).

Самые дорогие ингредиенты – горошек, майонез и колбаса. Банка туркменского майонеза 500 г стоит 25 манатов, килограмм колбасы «Нурлы» — 38 манатов, а банка местных соленых огурцов – 9 манатов.

Сельдь под «шубой» — 45 манатов (1 штука селёдки — 30 манатов; свекла, картофель, лук, вареные яйца – 15)

Куриный салат – 23 маната (куриная грудка — 5 манатов, 1 банка кукурузы – 13, листья салата – 3, морковь – 0,5, огурцы – 0,5, солёные огурцы – 0,5, растительное масло – 0,5)

«Цезарь» — 39 манатов (куриная грудка – 5 манатов, сыр – 10, щавель – 3, кукуруза – 13, майонез – 5, сухарики – 3)

Винегрет – 23 маната (свекла – 1 манат, картофель — 1, квашеная капуста – 3,5, морковь – 0,5, солёные огурцы – 1,5, лук – 0,5, растительное масло — 2, зеленый горошек – 13)

Нарезка из свежих овощей – 19 манатов (огурцы – 6 манатов, помидоры — 6, листья салата — 3, зелень – 4)

Два вида салата по-корейски – 40 манатов

Цены Русского базара в Ашхабаде

ФРУКТЫ – 60-70 манатов (яблоки, бананы и мандарины – по 6 манатов, апельсины – 7, киви – 14, гранаты – 8, ананасы консервированные – 24)

Цены на бананы разнятся. 30 декабря на Текинском базаре их продавали по 7 манатов за 1 кг, в очередях стояло несколько сотен человек. В магазинах Туркменабада ценники гласят 6 манатов, но это для проверяющих. На самом деле продавцы отпускают их по 8 манатов, а на рынке 2 банана стоят 5 манатов.

НАПИТКИ – 250-265 манатов

Сок «Саба» 2 пачки – 14 манатов

Кока-кола 4 бут. – 16 манатов

Шампанское – 100 манатов

Водка туркменская – 25 манатов

Коньяк туркменский – 30 манатов

Вино импортное – 80 манатов

СЛАДКОЕ – 150-200 манатов

Торт «Кенек» (бисквитный с грецкими орехами) – 25 манатов (в Ашхабаде), 40-50 манатов в Туркменабаде

Выпечка трёх видов – 45 манатов (цены кондитерского магазина «Кенек», в маркетах «Кямиль» и других выйдет дороже на 20-30 манатов)

Конфеты и шоколад – 100 манатов

Самые дешевые местные конфеты стоят 16-20 манатов за 1 кг. Более или менее хорошие («Байдаклы») – 60 манатов. Батончики «Марс» и «Сникерс» стоят по 10 манатов.

Хлеб (3 лепешки), пачка чая «Ahmad» — 40 манатов.

Конечно, это, так называемый, «усредненный» стол, то есть то, что может себе позволить большинство туркменистанцев. Но многие семьи раскошеливаются и на более обильный дастархан как по количеству блюд, так и по качеству и стоимости купленных продуктов. Однако, немало и тех, особенно в сельской местности, кто довольствуется малым. Как бы там ни было, редакция АНТ поздравляет всех земляков с наступающим Новым 2019-м годом и желает каждой семье крепкого здоровья, процветания и удачи!