В регионах Туркменистана ощущается нехватка продуктов и наличных денег 

Несмотря на отчет вице-премьера Туркменистана Чары Гылыджова о проводящейся работе по наполнению рынков страны товарами, особо востребованными в преддверии Нового года, в некоторых регионах страны продолжает ощущаться нехватка продуктов первой необходимости.

В Лебапском велаяте десятки граждан по-прежнему осаждают продовольственные магазины, чтобы купить муку и хлопковое масло «Ахал». Продукты отпускают в ограниченном количестве, людям не хватает. Очереди в Туркменабаде выстраиваются с раннего утра, многие приходят целыми семьями.

В Ашхабаде продовольственный дефицит с начала декабря немного поутих, хотя очереди за мукой, хлебом и хлопковым маслом все еще есть. На базаре бутылка масла «Ахал» стоит 10 манатов, но люди идут в магазин, чтобы взять по 3,5 маната.

Зато в государственные магазины завезли субсидированные фрукты. Бананы, яблоки, апельсины и мандарины стоят по 6 манатов за килограмм, гранаты по 8 манатов. Цены на базаре выше, в среднем, на 1-5 манатов. Но в столице, как и в других регионах страны, наблюдаются очереди перед банкоматами. Люди пытаются снять ноябрьские зарплаты и пенсии, но аппараты выдают не более 100-150 манатов за операцию.

Высокими остаются цены на свежее мясо, импортную муку, напитки и некоторые овощи. Филе говядины в Ашхабаде стоит 40 манатов за кило, с костями – 33 маната. Пол-литровая бутылка импортной кока-колы стоит 18 манатов. Подорожала и мука «Гранус» из Казахстана. Если в середине ноября она стоила 10.50 манатов за кило, то сейчас 12.90 манатов.

Удивление у туркменистанцев вызывает цена на баклажаны и болгарский перец. Первые стоят 20 манатов, а перец в Ашхабаде 21.60. В Туркменбаши он вообще в два раза дороже – 40 и более манатов за килограмм.

Туркменистанцы, как и повсюду на земле, готовятся к встрече Нового года и присматриваются к тому, что купить в подарок детям, близким, друзьям. Но цены и тут кусаются. Шоколадные конфеты, хорошее печенье – все стоит денег, и немалых. Так, популярные марки конфет из-за рубежа в столице можно купить по следующим ценам: Merci – 32.40 маната, Ferrero Rocher – 218 манатов, и то и другое всего за 100 г; 15 конфет Toffifee стоят 34.80 манатов; 150 г Raffaello – 71 манат; 350 г Нутеллы — 63.80 маната.

Рыночный курс доллара в декабре равен примерно 17 манатам. Средняя зарплата продавца в магазине — 550-600 манатов, воспитатели и учителя получают около 1000 манатов в месяц.

Есть, что сказать? Пишите нам в защищенных приложениях Signal и Telegram, добавив номер +31684654547. Скачать приложения можно в Play Market или App Store, приложения работают только через VPN. Редакция АНТ гарантирует конфиденциальность вашей личности.