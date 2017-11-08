Туркменистан: Владельцев банковских карт через СМС предупреждают об ответственности

Пользователям международных карт VISA и MasterCard через мобильного оператора «Алтын Асыр» в эти дня приходят СМС-сообщения следующего содержания: «Уважаемые клиенты, напоминаем, что запрещается передавать кому-либо вашу карту VISA и MasterCard. Обращаем ваше внимание на то, что в случае передачи вы несете ответственность согласно действующему законодательству».

Наблюдатели АНТ считают, что власти уже не знают, как и какими способами остановить «долларовый туризм», когда один человек с несколькими банковскими картами едет за рубеж и по предоставленным ему владельцами карт кодам на протяжении нескольких дней снимает доллары. По возвращении в Туркменистан люди меняют полученную валюту на манаты по рыночному курсу, который в два с лишним раза выше официального.

Последними мерами стало немедленное увольнение с работы за посещение банка в рабочие часы, — а именно в такое время многие бюджетники отлучались с рабочего места, чтобы перевести манаты на свои международные банковские карты по госкурсу.

Многократное уменьшение суммы снимаемых за один раз денег – тоже одна из мер властей на искусственный запрет валютного туризма. Для людей же в каждой запретительной мере есть возможность отыскать лазейку, чтобы отправиться на базар и там по «черному» курсу продать свои доллары.

На сегодня этот курс составляет 8,80 манатов за 1 доллар.

Ашхабадский экономист отмечает, что законодательно нет никаких ограничений на передачу банковских карт третьим лицам и их использование, только если сам владелец не заявит о несанкционированном использовании своей карты.

«Так что это право каждого самостоятельно решать, кому передавать карту со своими средствами», — сообщил источник. Он также добавил, что финансовые учреждения не могут устанавливать ограничения на расход средств с личных счетов, кроме как по письменному требованию самого владельца счета.