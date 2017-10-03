После ухода МТС за сим-картами Алтын Асыр выстроились очереди

Вслед за уходом с туркменского рынка российского сотового оператора МТС у офисов продаж его местного конкурента – компании Алтын Асыр выстроились очереди.

Пользователи МТС, имевшие до сих пор лишь одну сим-карту, остались без связи 28-29 сентября. Офисы Алтын Асыр осаждают и те, кто имел сим-карту этого оператора, но теперь, в условиях монополии, желает сменить свой тарифный план.

В некоторых районах Лебапского велаята люди приходят заранее, с раннего утра, и ждут открытия представительства. В областном центре велаята у офиса компании люди в очередях составляют пофамильные списки. С рук сим-карты предлагают по 50 долларов.

«МТС хоть и был дороже, но зато связь была стабильной, и деньги с баланса не воровали, как это делают в Алтын Асыр, — сказала женщина в очереди. – Нас снова оставили без выбора».

Как известно, оператор МТС уже прекращал свою деятельность в Туркменистане, но в 2012 году возобновил ее на 5 лет.

В июне стало известно, что министерство связи Туркменистана готовит к запуску новую систему сотовой связи «Ай Назар».