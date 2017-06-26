Туркменистан: Услуги МТС больше не оплачиваются

26.06.2017 в рубрике Главное, Общество. 527

С понедельника, 26 июня, терминалы для оплаты различных услуг в Ашхабаде и других городов Туркменистана перестали принимать оплату услуг мобильного оператора МТС. Кнопка больше не функционирует, сообщают источники внутри страны.

Напомним, что, несмотря на действие лицензии российского оператора в Туркменистане, сотрудникам офисов МТС дали понять, чтобы те позаботились о новом месте работы уже сейчас. В сентябре истекает срок контракта МТС с министерством связи о предоставлении мобильных услуг, однако, похоже, до сентября дело не дойдет, и работа российского оператора свернется гораздо раньше.

На прошедшем заседании кабинета министров было объявлено о скором запуске нового сотового оператора — «Ай Назар».

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