Туркменистан: Услуги МТС больше не оплачиваются

С понедельника, 26 июня, терминалы для оплаты различных услуг в Ашхабаде и других городов Туркменистана перестали принимать оплату услуг мобильного оператора МТС. Кнопка больше не функционирует, сообщают источники внутри страны.

Напомним, что, несмотря на действие лицензии российского оператора в Туркменистане, сотрудникам офисов МТС дали понять, чтобы те позаботились о новом месте работы уже сейчас. В сентябре истекает срок контракта МТС с министерством связи о предоставлении мобильных услуг, однако, похоже, до сентября дело не дойдет, и работа российского оператора свернется гораздо раньше.

На прошедшем заседании кабинета министров было объявлено о скором запуске нового сотового оператора — «Ай Назар».