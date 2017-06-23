На замену МТС? В Туркменистане появится новый сотовый оператор

Новая система сотовой связи «Ай Назар» запускается Министерством связи Туркменистана. Система создается в структуре Акционерного общества закрытого типа «Ашхабадская городская телефонная станция» (АГТС) на базе оператора «Алтын Асыр», сообщает информационный сайт TDH.

В ходе состоявшегося 23 июня заседания Кабмина президент Г.Бердымухамедов одобрил подготовку к запуску новой системы сотовой связи.

Источник АНТ в «Туркментелекоме» утверждает, что хозяином создаваемой сети «Ай Назар» является кто-то из семьи президента. Вероятно, в этом имеется доля истины, ибо среди родственников Г. Бердымухамедова есть человек с похожим именем – это его зять Назар Реджепов.

Ранее Радио «Свобода» сообщала о том, что лицензию российского оператора связи «МТС» могут не продлить, а сотрудникам компании рекомендовали искать новую работу.