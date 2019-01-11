С глаз долой. Власти Туркменабада «спрятали» местную барахолку

Власти Туркменабада – административного центра Лебапской области, перенесли известную в городе барахолку из центра во второй микрорайон. Случилось это в первых числах января, вскоре после нашумевшего репортажа АНТ «Продам платье за 5 манатов». Из-за кризиса жители Туркменабада распродают свои личные вещи».

Напомним, речь в публикации шла о том, что горожане из-за отсутствия работы и иной возможности выживать, приносят на барахолку свои старые вещи, место которым порой на городской свалке. Из-за отсутствия денег покупателями этого старья становятся такие же бедные люди, но, в основном, приехавшие из сельской местности. Часто, наоборот, люди расстаются со своими личными вещами, которые еще можно было бы использовать. Причина одна — не на что кормить семью.

Официально решение властей о переносе блошиного рынка звучит, между тем, иначе — «в целях дальнейшего благоустройства города». Как сообщили источники АНТ со ссылкой на торговцев базара, барахолку убрали по принципу «с глаз долой». Только вот местные жители считают иначе: невозможно, спрятав торговцев ношеным барахлом между жилыми домами в микрорайоне, изменить саму эту ситуацию.