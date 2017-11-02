Автобусы б/у пополнили автопарки велаятов

По сообщениям источников АНТ, в автопарки областных центров Туркменистана на днях поступили автобусы для обслуживания местных городских маршрутов. Машины не новые, а ранее эксплуатировавшиеся в Ашхабаде. В связи с регулярной закупкой новых автобусов для столицы власти передают старый автопарк в велаяты.

Автобусы далеки от идеального состояния. В салоне спинки сидений исцарапаны и исписаны фломастерами, а из самих сидений торчит поролон и другая набивка. Но это лишь часть проблем: некоторые машины имеют серьезные технические неисправности, требующие вложения денег, которых в велаятских автопредприятиях нет.

«Почему мы, граждане небольшого по числу жителей Туркменистана получаем такие подачки из Ашхабада, — вопрошает источник АНТ из Мары. – Почему им все новое — японского или корейского производства, а нам их старьё или, в лучшем случае, продукцию российского автопрома?!»

Однако некоторые жители Мары рады и таким автобусам, потому что последние российские «ПАЗы», приобретенные для велаятов, уже давно устарели и не соответствуют ни техническим требованиям, ни экологическим нормам. Скорее всего, их пустят на обслуживание пригородных и районных направлений.

За последние годы Туркменистан закупил тысячи автобусов марки Hyundai для нужд Ашхабада и обслуживания курортной зоны «Аваза». Последняя партия из 200 южнокорейских автобусов вышла на столичные линии в преддверии Азиады.