Туркменистан: Градус общественного недовольства растет

Из некоторых велаятов поступают сообщения о том, что с определенными категориями бюджетников администрации предприятий и учреждений до сих пор не рассчитались за сентябрь. К этим категориям относятся и учителя. На вопрос, когда состоится расчет, никто точно не может ответить. Люди нервничают, у многих накопились долги. Общую ситуацию накаляет переход на оплату коммунальных услуг, многие из которых до сего времени оставались бесплатными, а также известия о росте цен за детские сады и возможном переводе общеобразовательных школ на платную основу.

Рост цен за детсады

После состоявшегося заседания совета старейшин власти пошли на десятикратное повышение цен за детские сады. Если раньше месячная плата за одного ребенка составляла 8 манатов (чуть больше одного доллара по рыночному курсу), то сейчас с родителей требуют 80 манатов – около 11 долларов или почти 23 доллара по курсу банка.

Многих семей, имеющих несколько детей дошкольного возраста, это известие застало врасплох. Туркменская служба Радио Свобода детально рассказала о том, что происходило в Дашогузе в день проведения «женского протеста» и после него, а также о том, что подобный стихийный митинг состоялся и в г. Болдумсазе, в том же Дашогузском велаяте.

Оказывается, первоначально матери, чьи дети посещают детский сад, явились в управление образования велаята. Вышедший к ним навстречу чиновник (фамилия не сообщается) сказал, что подобные вопросы решает хякимлик, дескать, идите туда. На пути к зданию городской администрации протестанток заблокировал ОМОН. Все-таки чиновники в лице заместителей хякимов города и велаята вышли к женщинам, но, по сообщению «Азатлыка», ничего толком им не сказали, а попросили разойтись.

Зато в 2 часа ночи домой к сотруднику управления образования, который отправил женщин к местным органам власти, явились мужчины в штатском и предъявили ему обвинение в подстрекательстве людей против власти. Судьба чиновника от образования на сегодняшний день неизвестна.

В Болдумсазе женщины сразу же подошли к зданию местного хякимлика. Вышедшие к ним представители администрации пытались объяснить матерям причину повышения в десять раз платы за детсады ростом цен за коммунальные услуги. Было также озвучено решение местных властей вовсе закрыть на время детские сады (их в городе 8). «Те, кто в состоянии платить по новым тарифам, будут включены в список, после чего работу начнут столько садов, сколько наберется платежеспособных семей», — заявили чиновники.

Подобное заявление официальных лиц вызвало бурю негодования женщин, и в ответ произошел бунт, закончившийся потасовкой. Женщины выкрикивали, что туркменское государство обязано по закону обеспечить своих детей бесплатным образованием.

По сообщениям источников АНТ, аналогичные митинги прошли и в других населенных пунктах страны, в частности, в Сакарском этрапе Лебапского велаята. Перед местным хякимликом также прошел пикет женщин против повышения цен на детсад. Количество принявших в нем участие людей неизвестно, как и то, чем все закончилось. Сначала оплату за садики с семей потребовали сразу, но в итоге переговоров власти пошли на компромисс и позволили внести остаток за октябрь до 15-го числа. Видимо, до этого времени людям пообещали перечислить зарплату.

Из Балканабада сообщают о том, что родители массово пишут заявления о намерении забрать ребенка из детского сада и больше не водить его туда. Такие же сообщения редакция АНТ получила и из Лебапского велаята. На фото – процесс переговоров родителей с руководством одного из детсадов области.

С приходом осенних холодов градус людского недовольства, напротив, повышается. АНТ продолжают следить за ситуацией внутри страны.