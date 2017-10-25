Туркменистан: Спецшколы станут платными

С первого ноября в Туркменистане будет введена плата за обучение в специализированных школах: 100 манатов ($11 по рыночному курсу или $28,5 по курсу банка) в месяц для учеников младших классов и 150 манатов – для старшеклассников.

Речь об этом шла на собраниях на этой неделе в областных управлениях образования и органах местного самоуправления. Официально эта информация пока не опубликована.

После состоявшегося 9 октября заседания совета старейшин власти пошли на десятикратное повышение цен за детские сады. Если раньше месячная плата за одного ребенка составляла 8 манатов (около одного доллара по рыночному курсу), то сейчас с родителей требуют 80 манатов – около 11 долларов или почти 23 доллара по курсу банка.

Новость вызвала возмущение у родителей. В Марыйском велаяте детсады перестали посещать до половины детей. В Дашогузе и области, а также в Лебапском велаяте, прошли акции протеста родителей.

В каждом регионе Туркменистана имеются специализированные школы с углубленным изучением иностранных языков или точных наук, например, математики и физики. Местные наблюдатели считают, что из-за нехватки денег на обучение многие родители начнут переводить своих детей в обычные школы.