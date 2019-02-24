Туркменистан: Выросла плата за ясли и детсад

В Туркменистане отныне плата за детсад переводится безналичным расчетом через банк. В связи с этим выросла сумма для оплаты: вместо 80 манатов в месяц родители теперь платят 86,90, из которых 5 манатов – комиссия банка, а 1,90 – удержание за квитанцию, которую нужно предъявить в дошкольном учреждении.

Источники АНТ сообщили, что новые правила усложняют жизнь родителей. Помимо ощутимого повышения ежемесячной платы, теперь им нужно каждый раз ходить в банк и отстаивать очередь, причем, в свое рабочее время.

По информации АНТ, в эти дни в управлениях образования по всему Туркменистану проходят проверки из Ашхабада. Их цель – проведение оптимизации расходов путем перехода на безналичные взаиморасчеты в системе образования. О проверках ранее также писала «Хроника Туркменистана».

Сообщается, что в рамках реформ сокращается штат финансовых работников отделов образования.

В октябре 2017 года в Туркменистане в 10 раз повысилась оплата за пребывание ребенка в детском саду. Если раньше родители платили в месяц 8 манатов, то теперь в 10 раз больше — 80. Для многих семей такой скачок стоимости оказался неподъемной ношей. Из-за высокой безработицы в стране и нехватки денег люди начали забирать своих детей из дошкольных учреждений, предпочтя воспитанию их в домашних условиях.