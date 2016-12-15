По неофициальной информации, с 1 октября власти страны внесли некоторые изменения в порядок выезда из страны студентов, обучающихся в вузах иностранных государств.
Согласно новым требованиям, прибывший домой на каникулы студент отныне в обязательном порядке должен встать на учет в управлении образования по месту жительства и получить об этом справку. Она понадобится в момент выезда из Туркменистана, как и наличие в паспорте визы страны обучения.
«Пойти в отдел образования и встать на учет – несложно, но в нашей стране, чтобы сделать одно дело, надо потратить много времени и нервов на сбор всевозможных справок и копий документов», — сообщил АНТ один из туркменских студентов, обучающийся в Украине, и перечислил некоторые из этих документов.
Итак, чтобы встать на учет и получить соответствующую справку, студент должен представить в отдел образования справку о том, что он действительно обучается в данном вузе. Справка должна иметь свежую дату и указание курса, на котором обучается студент. Помимо этого, в управление образования нужно предоставить студенческий билет, копию документа, подтверждающего законность пребывания на территории зарубежного государства (справка или штамп по месту регистрации), 4 фотокарточки, копии общегражданского и заграничного паспортов, копию со страницы паспорта с проставленной на ней студенческой визой.
Говоря об этом нововведении, авторы сообщений ссылаются на некие решения, принятые на уровне МИД Туркменистана. Однако на сайте внешнеполитического ведомства никакой информации на сей счет нет.
5 комментариев к записи «Новое условие выезда из страны студентов, обучающихся за рубежом»
Да! Это чистая правда! Без печати Министерства образования по ученической визе не выпускают из страны! И мой сын получал подобную печать, а ещё при прохождении контроля в аэропорту при выезде за пределы ТМ попросили предоставить справку из военкомата о том, что до определенного момента его не призовут на службу. До наступления этой даты надо успеть выехать или конституционное право на образование будет похоронено вместе с стремлением учиться! Если habartm интересно, то могу выслать отсканированные копии. Мой электронный адрес у Вас должен быть.
Надо взять справку с В.Хаджиева и ему подобных, о том что они имеют справку, о том что в в другой справке указано, что они не дебилы. Причём на последней справке должен быть оттиск от зубов верхней и нижней челюсти, для гарантии что это проштамповано их тупой рожей.
Вепа дебил это понятно и без справки. Обслуживать воровскую семейку и при этом делать вид что являешься строителем великого государства может только конченый дебил. Все эти условия созданы для того чтобы подчинить контролю и занять как можно больше времени у людей чтобы отвлечь от реальных проблем в обществе и экономике Туркменистана.
А как быть тем у кого рабочая виза, есть ли для этого препятствия или требования особые кроме как предоставить рабочую визу? Выпускают ли без проблем?
Vyezd iz Turkmenistana eto lotereya… kak poluchitsya 50% na 50% vypustyat ili net!