Новое условие выезда из страны студентов, обучающихся за рубежом

По неофициальной информации, с 1 октября власти страны внесли некоторые изменения в порядок выезда из страны студентов, обучающихся в вузах иностранных государств.

Согласно новым требованиям, прибывший домой на каникулы студент отныне в обязательном порядке должен встать на учет в управлении образования по месту жительства и получить об этом справку. Она понадобится в момент выезда из Туркменистана, как и наличие в паспорте визы страны обучения.

«Пойти в отдел образования и встать на учет – несложно, но в нашей стране, чтобы сделать одно дело, надо потратить много времени и нервов на сбор всевозможных справок и копий документов», — сообщил АНТ один из туркменских студентов, обучающийся в Украине, и перечислил некоторые из этих документов.

Итак, чтобы встать на учет и получить соответствующую справку, студент должен представить в отдел образования справку о том, что он действительно обучается в данном вузе. Справка должна иметь свежую дату и указание курса, на котором обучается студент. Помимо этого, в управление образования нужно предоставить студенческий билет, копию документа, подтверждающего законность пребывания на территории зарубежного государства (справка или штамп по месту регистрации), 4 фотокарточки, копии общегражданского и заграничного паспортов, копию со страницы паспорта с проставленной на ней студенческой визой.

Говоря об этом нововведении, авторы сообщений ссылаются на некие решения, принятые на уровне МИД Туркменистана. Однако на сайте внешнеполитического ведомства никакой информации на сей счет нет.