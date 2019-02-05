150 студентов депортированы в Туркменистан в 2018 году

В 2018 году в Туркменистан из-за рубежа были депортированы более 150 студентов. Об этом объявили представители власти на прошедших в Ашхабаде собраниях с родителями студентов, ныне обучающихся за границей. Причины депортации — нарушение законов страны пребывания, недостойное поведение и низкая успеваемость.

Встречи с родителями проходят в эти дни в разных школах столицы. На одном из таких собраний присутствовали представители миграционной службы, военкомата, духовенства и администрации Ашхабада.

“Повлияйте на своих детей, если едут за границу на учебу, то вот пусть и учатся и ведут себя хорошо”, — приводит слова представителя миграционной службы источник АНТ.

Представитель военкомата попросил родителей предоставить справки из вузов о том, что тот или иной студент там действительно обучается. Участвующий на собрании мулла напомнил родителям, чтобы их дети ходили только в мечеть и “держались подальше от других религиозных течений”.

Собрание проводилось на туркменском языке.

Тема поведения туркменских студентов поднимается властями страны не случайно. “Альтернативные новости Туркменистана” уже не раз сообщали о чрезвычайных происшествиях, участниками которых становились молодые туркменистанцы. Последним таким случаем стал новогодний дебош студентов Белорусского государственного экономического университета, в результате которого двое студентов были отчислены из университета и отправлены домой.

Между тем, сразу несколько источников АНТ сообщили, что в данный момент миграционная служба Туркменистана произвольно снимает с рейсов студентов, обучающихся за рубежом и приехавших на зимние каникулы в Туркменистан. В частности, речь идет о студентах, обучающихся в вузах Турции и Беларуси. О причинах им не сообщают, предлагая обратиться письменно в центральный офис службы.