Беларусь депортирует двух туркменских студентов за нарушение общественного порядка

22 января на собрании с иностранными студентами в общежитии №5 Белорусского государственного экономического университета с участием представителей милиции и миграционных властей республики было принято решение о высылке из страны туркменских студентов, устроивших дебош в новогоднюю ночь.

СМИ Беларуси и сайт ГУВД Минска сообщают об одном депортируемом студенте, взорвавшем в новогоднюю ночь на территории общежития петарду. Его имя не называется, однако источники АНТ сообщили, что речь идет о второкурснике Азыммухаммеде Джаналыеве (на фото).

Девятнадцатилетний ашхабадец учился на факультете международных экономических отношений. За свой проступок он также был оштрафован, но, несмотря на положительную характеристику от вуза, власти Беларуси приняли решение о его депортации и запрете на въезд в страну сроком на три года.

Между тем, источники АНТ сообщили, что, помимо А. Джаналыева, выдворению из Беларуси подвергся еще один туркменский студент из этого же вуза. Перед самым Новым годом молодой человек участвовал в драке, а когда милиция попыталась его задержать, он оказал сопротивление. Его имени выяснить не удалось, однако известно, что студент изучал право.

Напомним, 4 января с.г. АНТ опубликовали информацию о нескольких новогодних инцидентах с участием студентов из Туркменистана. По нашим данным, руководство вуза и посольство Туркменистана пытались замять эти дела. Руководство туркменской дипмиссии в Беларуси получило «втык» из Ашхабада с требованием «разобраться и навести порядок». В первых числах наступившего года представители посольства встречались с руководством вуза, а также провели инспекцию в общежитии, где живут туркменские студенты.

Однако информация вызвала большой резонанс в СМИ республики, и власти Беларуси были вынуждены принять жесткие меры. Следует также добавить, что сразу после публикации АНТ в группах туркменских студентов в Беларуси в социальных сетях администраторы призывали участников опровергать в своих комментариях факт данных инцидентов. Об этом АНТ сообщили сразу несколько студентов в Беларуси.