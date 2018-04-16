О коррупции и произволе со стороны миграционной службы Туркменистана (видео)

Недавнее скандальное видео из ашхабадского международного аэропорта, на котором десятки пассажиров открыто возмущаются действиями работников миграционной службы, произвольно снимающих людей с рейсов, вызвало сотни откликов и комментариев пользователей интернета. Изначально видео было опубликовано в одной из популярных туркменских групп на Фейсбуке (эта социальная сеть, как и многие другие, в стране заблокирована, в группе участвуют, в основном, туркменистанцы, проживающие за пределами родины).

«Бесстыдники! Вы заставляете людей плакать! Мужчина плакал из-за того, что вы развернули его назад! Бессовестные!» — с возмущением говорит одна из женщин, которую миграционная служба в ашхабадском аэропорту не пропустила на рейс в Стамбул.

«Если не бороться [с миграционной службой], то ничего [изменений] не будет», — вторит ей мужчина.

Некоторые приобрели билеты в бизнес-класс. По мнению тех, кого не допустили на рейс, авиакасса умышленно продает билеты, чтобы потом, при сдаче билетов, удержать значительный процент.

«Предъяви справку с работы, справку об отце, справку оттуда принеси»… Ты мне не указывай! Если я приду к тебе, я не одна приду, я со своим народом приду, не забывай об этом!» — выкрикивает женщина, обращаясь к кому-то невидимому за кадром.

В ответ, видимо, работники миграционной службы отправляют людей в головной офис своего ведомства разбираться, что вызывает бурю возмущения со стороны пассажиров.

«У меня есть письмо из миграции! Письмо оттуда роли не играет!» — кричат люди.

О произволе и вседозволенности со стороны миграционной службы сообщения в редакцию АНТ поступают практически ежедневно. Пассажиры до последнего не знают, смогут ли вылететь в Турцию, Дубай или Москву. Все решается на пограничном контроле.

«Если в дневное время суток миграционщики осторожничают, то ночью волки выходят на охоту, — пишет источник АНТ в Марыйском велаяте. – Коррупция в этом ведомстве приняла открытую форму, и никакое антикоррупционное ведомство не в состоянии остановить его».

Источник подкрепил свои доводы двумя короткими роликами из ашхабадского аэропорта, на которых, как утверждает автор, люди, имеющие «депорт” [запрет на выезд из страны], за взятку могут беспрепятственно пересечь границу.

Схема выглядит следующим образом: к человеку, которого только что сняли с рейса, подходит сотрудник миграционной службы [часто в штатском] и выясняет, почему его не пропустили. Получив ответ, незнакомец берет паспорт пассажира, снимает с документа копию и выносит резолюцию: через неделю или 10 дней вопрос может решиться. Услуга стоит от 3 до 10 тысяч долларов, в зависимости от того, по какой причине данный пассажир оказался в списках невыездных.

«Если это простой трудовой мигрант, нарушивший правила пребывания за границей, то плата за пересечение туркменских рубежей минимальна, но если пассажир “политический”, то миграционщики дерут по полной», — говорит источник.

При этом все это время пассажир, желающий беспрепятственно улететь в Турцию, Россию или ОАЭ, должен находиться в поле зрения сотрудников миграции: жить все эти дни в аэропорту либо в гостинице, где у миграционщиков есть свои люди. Причина проста: пассажир, с которого дерут такие деньги, проверяется, миграционщики боятся подставы.

«Бывало не раз, когда нечистых на руку сотрудников брали с поличным, однако в большинстве случаев они, опять же за деньги, отделывались лишь понижением – переводом на службу в областные департаменты миграционной службы», — рассказал редакции АНТ сотрудник этого ведомства.

Передача денег назначается на день вылета человека. Чаще всего это происходит в туалете аэропорта в зоне вылета, где нет камер видеонаблюдения, либо в городе. На видео, присланном источником, происходит момент, когда человек, снятый с рейса и проживший в аэропорту несколько дней, вдруг получает «зеленый свет» и в сопровождении людей в форме проходит через границу.

11 апреля Гурбангулы Бердымухамедов снял с должности главного борца с коррупцией в Туркменистане Маммедхана Чакыева, назначив его вице-премьером страны. Должность главы антикоррупционного ведомства занял майор Максат Худайкулиев. О прошлых местах его службы информация в открытом доступе отсутствует.

Согласно туркменскому закону о миграции, власти вправе ограничивать выезд за границу, если гражданин ранее нарушал правила пребывания в иностранном государстве. Помимо этого, человеку могут запретить выезд, если у властей имеются опасения в том, что гражданин Туркменистана в период пребывания за границей может стать жертвой торговли людьми или попадёт в рабство. Наблюдатели отмечают, что под это расплывчатое определение можно подвести все что угодно.

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