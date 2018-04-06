Друг Аркадаг интернету или враг?

Как радовались туркменистанцы, когда 11 лет назад Гурбангулы Бердымухамедов, только ставший президентом, открыл первые в стране интернет-кафе и начал держать своё предвыборное обещание обеспечить населению свободный доступ во всемирную паутину! Это особенно многообещающе выглядело на фоне его предшественника Сапармурата Ниязова, который всячески препятствовал распространению в стране информационной независимости. Но вот прошло время, и сегодня уже той радости нет и в помине, как, впрочем, нет и независимости. Зато имеются в достатке разочарование, досада и обида на блокировку многих популярных интернет-ресурсов и сайтов, на низкий по качеству услуг и скорости интернет, на его высокую стоимость, на контроль со стороны провайдера и МНБ.

Точное число интернет-пользователей в Туркменистане не озвучивается. Наверное, делается это намеренно из-за того, что по этому показателю наша страна занимает одно из последних мест в мире. Лет 5 назад, помнится, были обнародованы данные ООН, согласно которым лишь 5 процентов населения Туркменистана пользуются интернетом. Наверняка сейчас эти проценты изменились в сторону увеличения, но не думаю, что намного. Далеко не каждый житель страны готов и в состоянии выложить 100 манатов в месяц за Wi-Fi при установленном в стране минимальном размере зарплаты в 715 манатов. Количество пользователей важно для государственных провайдеров-монополистов, для нас же важно качество интернета. Последняя неделя марта показала его реальное качество.

Если раньше пользователи могли заходить на заблокированные в Туркменистане сайты через прокси-серверы, VPN, поисковик Google или посредством социальных сетей «Одноклассники» и другие, то с конца марта все попытки сделать это через мобильные телефоны не увенчивались успехом. В один из дней минувшей недели вдруг не стал работать популярный в стране мессенджер IMO, давно прикрыли LINE. Многие жаловались на то, что испытали настоящую нервотрепку, пытаясь отправить сообщение или фотографию по электронной почте – качество связи было настолько неустойчивым и отвратительным, что лучше было бы потратить эти 100 манатов за бесполезный WI-Fi на нужды семьи.

Философствовать тут не стоит. Все в Туркменистане отлично знают настоящие причины плохой связи и интернета, все без объяснений понимают, почему власти так старательно и настойчиво блокируют многие сайты и ресурсы, предоставляющие нам альтернативную информацию о происходящем в Туркменистане. Все делается специально для того, чтобы народ не читал эту информацию, чтобы люди не могли сравнивать альтернативные новости с теми, что сообщаются официальными СМИ внутри страны, и делать свои выводы. В законе Туркменистана «О правовом регулировании развития сети Интернет и оказания интернет-услуг в Туркменистане», вступившем в силу в декабре 2014 года, блокировка зарубежных сайтов, социальных сетей объясняется витиевато: предотвращением общественно-опасных деяний, совершаемых в интернете.

Пользователи интернета – народ не глупый. Все знают, что без ведома и согласия главы государства в авторитарном Туркменистане ничего не делается и ничего само по себе не происходит. Это относится, в том числе, и к интернету. Провайдеры и курирующие связь работники МНБ контролируют интернет и интернет-пользователей не по своей инициативе. Они – исполнители воли Аркадага, который, как и 11 лет назад, публично требует от вице-премьера правительства сделать всемирную сеть доступной для каждого, заключает для этой цели кредитное соглашение с Исламским банком развития (ИБР) на получение 273 миллионов долларов сроком на 20 лет. Однако на закрытой части заседаний правительства требует от главы МНБ, министра связи и других должностных лиц вести жесткий, тотальный контроль за всеми, кто пользуется интернетом, и всем, что связано со всемирной паутиной. Чтобы облегчить задачу, Аркадаг выделяет деньги на приобретение туркменскими спецслужбами шпионского оборудования и программ, с помощью которых МНБ и провайдеры-монополисты получают возможность следить за каждым действием и за каждым шагом пользователей.

Вот и гадаешь иной раз: друг ли Аркадаг интернету или враг. Получается, что на словах – друг, а на деле-то самый настоящий враг.

Азат Хатамов

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