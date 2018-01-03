Пьяный туркмен попал на Кипре в ДТП и установил рекорд

03.01.2018 в рубрике Из других СМИ, Лента. Метки: 313

Последствия ДТП в Сунгурлу

По сообщению кипрского издания «Хабер Кибрис», 31 декабря тридцатидвухлетний гражданин Туркменистана Шамурад Дашкынов, не справившись с управлением, совершил автоаварию в кипрском населенном пункте Кермия. Машина перевернулась и проехала несколько метров на крыше.

Тест на наличие алкоголя в организме водителя показал результат в 400 промилле, что эквивалентно четырем промилле в странах СНГ. Это, как сообщает газета «Кибрис Газетеси», рекорд 2017 года. Отмечается, что водитель еле стоял на ногах. Несмотря на тяжесть аварии, туркменистанец не получил никаких травм.

Двумя днями ранее, 29 декабря, в турецком городе Сунгурлу (провинция Чорум), полиция задержала 27-летнего гражданина Туркменистана Гулмана Байрамова, который на своем грузовике протаранил карету «скорой помощи». В результате ДТП «скорую» вынесло на полосу встречного движения, где в нее врезался другой автомобиль. Один человек погиб, трое получили ранения. Об этом сообщает турецкое издание Sondakika.

Напомним, происшествия с участием граждан Туркменистана случаются на Кипре не редко. В июле прошлого года в крупное ДТП попали четверо наших соотечественников, один из которых скончался.

Обзор подготовлен кипрскими корреспондентами АНТ

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