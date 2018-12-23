Балканабад: Таксисты вдвое повысили плату за проезд, население не может снять деньги

Частные извозчики в Балканабаде, административном центре западного региона страны, в преддверии Нового года вдвое повысили тарифы на проезд по городу. Отныне горожане вынуждены платить два маната вместо одного. О причинах повышения тарифов неизвестно.

Надо заметить, что «бомбил» в Балканабаде стало много. В условиях, когда растет безработица, на госпредприятиях сокращают штаты, и работников отправляют в длительные неоплачиваемые отпуска, многие владельцы легковых машин начали заниматься частным извозом. Некоторые таксисты стали завышать цены еще полтора-два месяца назад, но в канун Нового года они, словно сговорившись, окончательно утвердили таксу в два маната. Причем, торг между таксистом и пассажиром происходит на ходу, жестами и кивками: едет, к примеру, машина, а на обочине голосует человек; водитель, не отрывая рук от руля, поднимает вверх два пальца, что означает «повезу за 2 маната». Если пассажир согласно кивнет — частник затормозит, если нет – машина проедет мимо.

Услуги частных таксистов востребованы населением Туркменистана, потому что общественный транспорт зачастую не соблюдает график движения. Даже в Ашхабаде автобус ждут, бывает, от 30 до 60 минут, а в областных центрах и того дольше. Поэтому балканабадцы, марыйцы, дашогузцы предпочитают ловить частное такси, нежели терять время и мерзнуть на холоде.

Извозчики, как и торговцы на базарах, принимают к оплате только наличные деньги, которых у людей может просто не быть, ведь зарплата, пенсия, стипендия и другие выплаты переводятся гражданам на их банковские карты. Снять деньги в банкомате отнимает много времени.

«Сначала попробуйте найти действующий банкомат, ведь один терминал уже давно пуст, на другом висит табличка “не работает”, в третьем то и дело происходят сбои… — сообщил источник АНТ. — Да и расстояния между банкоматами не для пешеходов, а потому, хочешь не хочешь, а приходится останавливать автовладельцев и соглашаться на их тариф».

Местным жителям обналичить зарплату становится все труднее. Возле офисов банков «Туркменбаши» и «Туркменистан» каждый день с утра и до поздней ночи стоят люди. Любой сбой в системе отнимает время, следовательно, увеличивает и без того немалую очередь, сообщают источники.

Сотрудница одного из предприятий сообщила, что на днях отпросилась с работы, чтобы снять деньги. Аппарат вроде бы отсчитал 800 манатов, вернул после проведенной операции карточку, но не выдал и маната. Следом ей пришло смс-сообщение о списании со счета 800 манатов…

Люди в очереди попытались успокоить впавшую в шок женщину. Кто-то сказал, что уже сталкивался с подобным, и посоветовал написать заявление на имя руководителя банка, после чего в течении 8-10 дней должны будут вернуть всю сумму.

Очереди перед банкоматами создают и приезжие из близлежащих поселков. Например, в Джебеле на весь поселок имеется всего один банкомат, в Гумдаге их 2, но и они, как и те, что в областном центре, из-за отсутствия денег в терминале, сбоев в системе или по другим причинам часто не работают. Поэтому жители этих мест ездят в Балканабад и удлиняют очереди у местных банкоматов.