Предприятие «Балканбалык» приватизировано. Работников заставили уйти в отпуск без содержания

Десятки работников государственного предприятия «Балканбалык» все же были вынуждены подчиниться требованиям своего руководства и уйти в неоплачиваемый трехмесячный отпуск. Это предприятие недавним указом президента было передано в ведение министерства промышленности и уже приватизировано в нарушение условия сохранения за сотрудниками своих рабочих мест.
В материале АНТ от 25 сентября «Туркменбаши: Десятки работников госпредприятия «Балканбалык» оказались под угрозой увольнения» говорилось о попытках работников предприятия опротестовать решение руководства. По мнению сотрудников «Балканбалык», директор этого рыбокомбината Гурбан Мядянов намеренно «топил» свое предприятие, чтобы впоследствии его приватизировать. Похоже, так оно и случилось.
Месяц назад директор распорядился не пускать на территорию завода никого из консервного и коптильного цехов, а также из котельной, а это без малого 40 работников, большинство из которых женщины, имеющие на иждивении малолетних детей.
В ответ на обращение работников в правоохранительные органы Г. Мядянов пообещал после приватизации предоставить всем им рабочие места. В начале октября директор уехал в Ашхабад. Его подчиненные уверены — решать судьбу предприятия. Вернулся он оттуда довольным и дерзким, судя по всему, Г. Мядянов получил «добро» на приватизацию.
12.10.2018 вышел указ Гурбангулы Бердымухамедова о присоединении государственного комитета рыбного хозяйства к министерству промышленности. Несмотря на то, что этим постановлением минфину и экономики, а также министерству промышленности предписывается «адресно приватизировать ведомственные предприятия преобразованного Государственного комитета рыбного хозяйства Туркменистана … с условием сохранения рабочих мест и основной специфики работы этих предприятий…», тем не менее, директор единолично подписал приказ об отправке работников в неоплачиваемый 3-месячный отпуск.
Единолично, потому что ни председатель профсоюза, ни юрист предприятия свои подписи под приказом не поставили. Источники АНТ сообщают, что в отпуск отправлены и 26 работников-пенсионеров.
«Все эти люди работают на предприятии по контракту, размер их пенсии составляет 400-600 манатов, — говорит один из работников предприятия. – Если бы им не продлили контракт, то эти зарплаты можно было бы распределить между женщинами, которые согласны работать даже на полставки, лишь бы что-то приносить домой».
В тот день, когда работницам было запрещено входить на территорию предприятия, конфликт между ними и руководством был завершен разрешением сделать уборку в цехах, собрать банки для консервирования томатной пасты и другой мусор, после чего велели больше на работу не являться до особого приглашения. Тех, якобы, кто будет много спорить и возражать, не вызовут даже и через три месяца. Всех отправили в отпуск за свой счет.
Работники «Балканбалыка» намерены отстаивать свои права, несмотря на угрозы Г. Мядянова лишить их работы.
Обновление: после публикации текст был изменен. В первоначальном варианте говорилось, что вместе с «Балканбалыком» в частные руки было передано и предприятие «Хазарбалык». На самом деле это предприятие изначально принадлежало частным лицам. АНТ приносят извинения читателям.
2 комментария к записи «Предприятие «Балканбалык» приватизировано. Работников заставили уйти в отпуск без содержания»
Если директор так ратовал за увольнение а вернувшись из Ашхабада был очень доволен, то из всего этого можно сделать вывод, что товарищ Г Мадянов —
1) Либо сам стал собственником государственного предприятия которое было приватизировано на безальтернативной основе без проведения аукциона, или через подставных и афишированных по отношению к нему лиц.
2) Либо товарищ Г. Мядянов получил хорошие отступные от заинтересованного лица которое заплатило ему за намеренное доведение государственного предприятия до банкротства посредством умышленного увеличения расходов и приведение производственного процесса в нерентабельное состояние, из за которого новый балансодержатель просто решил избавится.
3) Товприщ Г. Мядянов довёл государственное предприятие до нерентабельного уровня своим бездарным управлением намеренно, потому что ему проплатили конкурирующие предприятия частного сектора, которые управляются А.Дадаевым. С целью устранения государственных демпинговых цен на рыбопродукцию в Туркменистане, которую не могли побороть предприниматели.
Все вышеуказанное это как возможные варианты существующей действительности, поскольку как вы указали штатный состав предприятия составляет около 40 человек в производственном секторе и полагаю ещё человек 15-20 в сфере управления и хозяйства и того из расчета указанных зарплат у вас в статье я делаю вывод что месячный фонд заработной платы этого предприятия составляет менее 100 тыс манат. Только полоумный идиот имея средства производства, средства хранения и сбыта, а так же монопольное право на вылов биоресурсов в территориальных водах страны не сможет управлять всем этим. Или это намеренное причинение ущерба государству и подрыв его экономической безопасности.
Наверное те кто уже вышел на пенсию к конце прошлого века хорошо знают и помнят, что с такими управленцами делали в СССР. И где они потом доживали свой век, вымывая крупицы золота в в добытой руде или распиливая брёвна на лесоповалах сибири.
Ну при СССР такие просто по растрельной статье проходили и до приисков не доезжали к счастью. Вспомните дело Главрыба, Главвино и дело сети магазинов Океан. Но в управление великого и неподражаемого Аркашки-гитариста, этого к сожалению ничего не будет. И лично я не удивлюсь, что этот завод войдет в холдинг «Хызматдашлар» принадлежащий Назару. Кстати Кямил Маркет входит в этот холдинг, если кто не знал. Так что я думаю, племяши подминают под себя все заводы, с сахарным заводом такая же история была. А теперь угадайте кто эксклюзивный поставщик азербайджанского сахара, который азербайджанцы просто фасуют, правильно компании аффилированные с этим холдингом. Вот и рыбку теперь азербайджанскую жрать будем.