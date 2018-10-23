Предприятие «Балканбалык» приватизировано. Работников заставили уйти в отпуск без содержания

Десятки работников государственного предприятия «Балканбалык» все же были вынуждены подчиниться требованиям своего руководства и уйти в неоплачиваемый трехмесячный отпуск. Это предприятие недавним указом президента было передано в ведение министерства промышленности и уже приватизировано в нарушение условия сохранения за сотрудниками своих рабочих мест.

В материале АНТ от 25 сентября «Туркменбаши: Десятки работников госпредприятия «Балканбалык» оказались под угрозой увольнения» говорилось о попытках работников предприятия опротестовать решение руководства. По мнению сотрудников «Балканбалык», директор этого рыбокомбината Гурбан Мядянов намеренно «топил» свое предприятие, чтобы впоследствии его приватизировать. Похоже, так оно и случилось.

Месяц назад директор распорядился не пускать на территорию завода никого из консервного и коптильного цехов, а также из котельной, а это без малого 40 работников, большинство из которых женщины, имеющие на иждивении малолетних детей.

В ответ на обращение работников в правоохранительные органы Г. Мядянов пообещал после приватизации предоставить всем им рабочие места. В начале октября директор уехал в Ашхабад. Его подчиненные уверены — решать судьбу предприятия. Вернулся он оттуда довольным и дерзким, судя по всему, Г. Мядянов получил «добро» на приватизацию.

12.10.2018 вышел указ Гурбангулы Бердымухамедова о присоединении государственного комитета рыбного хозяйства к министерству промышленности. Несмотря на то, что этим постановлением минфину и экономики, а также министерству промышленности предписывается «адресно приватизировать ведомственные предприятия преобразованного Государственного комитета рыбного хозяйства Туркменистана … с условием сохранения рабочих мест и основной специфики работы этих предприятий…», тем не менее, директор единолично подписал приказ об отправке работников в неоплачиваемый 3-месячный отпуск.

Единолично, потому что ни председатель профсоюза, ни юрист предприятия свои подписи под приказом не поставили. Источники АНТ сообщают, что в отпуск отправлены и 26 работников-пенсионеров.

«Все эти люди работают на предприятии по контракту, размер их пенсии составляет 400-600 манатов, — говорит один из работников предприятия. – Если бы им не продлили контракт, то эти зарплаты можно было бы распределить между женщинами, которые согласны работать даже на полставки, лишь бы что-то приносить домой».

В тот день, когда работницам было запрещено входить на территорию предприятия, конфликт между ними и руководством был завершен разрешением сделать уборку в цехах, собрать банки для консервирования томатной пасты и другой мусор, после чего велели больше на работу не являться до особого приглашения. Тех, якобы, кто будет много спорить и возражать, не вызовут даже и через три месяца. Всех отправили в отпуск за свой счет.

Работники «Балканбалыка» намерены отстаивать свои права, несмотря на угрозы Г. Мядянова лишить их работы.

Обновление: после публикации текст был изменен. В первоначальном варианте говорилось, что вместе с «Балканбалыком» в частные руки было передано и предприятие «Хазарбалык». На самом деле это предприятие изначально принадлежало частным лицам. АНТ приносят извинения читателям.