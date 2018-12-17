«Туркменнефть»: Суд да дело, или Игра в рулетку по-туркменски 

12 декабря в Балканабаде начался суд над начальником Котурдепинского управления буровых работ (КУБР) Госконцерна «Туркменнефть», который продолжается уже третий день, сообщил источник АНТ в западном регионе Туркменистана. По информации очевидцев, руководителя одного из крупных подразделений Госконцерна увезли в наручниках еще 23 ноября, его обвиняют в хищении государственных средств в особо крупных размерах. К сожалению, уточнить фамилию этого человека не удалось.

По данным источника, обвинение начальнику КУБР было предъявлено после того, как в управлении была выявлена недостача порядка 1000 единиц стальных труб, длина каждой из которых составляет 9,9 метров. Исчезнувшие трубы были предназначены для производства буровых работ на нефтяных скважинах.

Приписки и злоупотребления служебным положением, хищение и растрата госимущества в нефтегазовой отрасли – явление не новое и далеко не единичное. АНТ ранее сообщали о большой недостаче материальных ценностей в другом подразделении ГК «Туркменнефть» — в Управлении магистральных нефтепроводов (УМН). Эта недостача, по словам источников, скрывалась со времен прежних руководителей УМН, но выявилась в 2016 году, когда коллектив возглавлял 45-летний Байрам Гурбангелдыев. Молодой руководитель, на которого пытались свалить всю вину, не нашел иного выхода, как в своем рабочем кабинете свести счеты с жизнью.

В октябре нынешнего года АНТ сообщили о водворении в следственный изолятор начальника еще одного подразделения концерна «Туркменнефть» — нефтегазодобывающего управления «Барсагельмес», также обвиненного в недостаче и хищении свыше тысячи импортных стальных труб на сумму 500 тысяч манатов (почти $30,000 по нынешнему курсу рынка). Эта недостача, как и в предыдущем случае в УМН, по словам близкого к правоохранительным органам источника, образовалась в период, когда НГДУ «Барсагелмес» возглавлял предшественник.

В настоящее время по фактам хищения и недостачи материальных ценностей в СИЗО второй месяц находится Баймухаммет Нобатов — 53-летний руководитель Балканабадского управления материально-технических ресурсов и комплектации (БУМТРиК), уроженец Гызыларбата, проживающий в квартале 206А Балканабада. Б. Нобатов, проработавший в должности начальника БУМТРиК менее полугода, отрицает свою причастность к выявленной недостаче, утверждая, что она имеет многолетнюю историю. Несмотря на это, следственные мероприятия на складах БУМТРиК, что в пяти километрах от Балканабада, продолжаются. Наблюдатели полагают, что чиновника заставят взять вину на себя.

Дело Нобатова – уже четвертый случай за последние 2 года, когда в отношении руководителей подразделений одного лишь госконцерна «Туркменнефть» проводятся следственные действия. И это лишь известные факты, хотя на самом деле их может быть больше. Подобные финансовые и другие махинации допускаются практически во всех подразделениях концерна «Туркменнефть», но почему-то расследование ведется выборочно.

Например, по непонятным причинам никто «не роет» в Балканабадском Ремонтно-наладочном Управлении (РНУ), где на протяжении многих лет существовала целая стройбригада из 17 человек, которых в управлении мало кто в глаза видел, но все они фигурировали в зарплатной ведомости как каменщик, плотник или штукатур-маляр.

С 2000 по 2014 годы за неизвестных строителей кто-то расписывался, кто-то за счет них незаконно обогащался, но при этом ни один ревизор или прокурор эту форму хищения государственных средств даже не думал вскрыть. Стройбригада-фантом существовала при трех руководителях РНУ.

Сейчас в этом управлении проворачиваются и другие махинации. Например, в случае смерти работника его трудовая книжка не выдается вовремя родственникам, по ней умерший оформляется как работающий в другом цехе или участке, и неизвестно кто получает заработную плату за покойного.

Обязанность ревизионных и следственных органов – выявлять в отраслях народного хозяйства любые финансовые нарушения и недостачи материальных ценностей, выводить на чистую воду расхитителей государственного имущества. Однако работа этих структур в Туркменистане, как видно из описанных выше примеров, носит специфический характер – они годами закрывают глаза на махинации руководителей, а потом, когда поступает команда или когда кто-то отказывается им платить, начинают проявлять служебное рвение, выявлять крупные недостачи и хищения, привлекать к уголовной ответственности недавно назначенных на должность молодых руководителей, зачастую не имеющих отношения к выявленным нарушениям.

Потомственный нефтяник, помощник бурового мастера одного подразделения концерна «Туркменнефть», на условиях анонимности рассказал источнику АНТ про механизм хищения труб и других металлических материалов. По его словам, трубы разного диаметра и иная металлопродукция во все времена пользовались спросом у населения. Индивидуальные застройщики и снабженцы частных фирм и государственных стройорганизаций платили за них приличные деньги. Должностные лица в подразделениях концерна «Туркменнефть» путем приписок, завышения объемов проходок при бурении скважин, других необоснованных списаний создают излишки труб, которые затем сбывают за наличные деньги. Вместо 5 тысяч метров проходки указывается 7-8 тысяч метров или вместо новых используют ранее списанные трубы. Так делалось и в прежние годы, так делается и сейчас. Кто-то сухим выходит из воды, а от кого-то, как от тех, кто сейчас находится на скамье подсудимых или заперт в СИЗО, фортуна отворачивается. Такая вот туркменская рулетка…