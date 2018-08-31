Туркменистан: В Мары вдвое подорожал хлеб

На базарах г. Мары, что на юге Туркменистана, в два раза подорожал хлеб. Если еще неделю назад самую дешевую лепешку можно было купить за 1.40-1.50 манатов, то сейчас не дешевле, чем за 3.20-3.40 манатов. В государственных магазинах буханочный хлеб по-прежнему стоит 0.5 маната, но его практически нет, а когда привозят, то отпускают не более двух буханок в руки.

Источники АНТ сообщают, что населению не хватает и муки. Люди с ночи дежурят перед магазинами в ожидании завоза. К открытию собираются несколько сотен человек, но хлеба и муки достается далеко не всем. Отдельные жители ждут завоза и днем (на фото), но его не бывает.

Марыйцы недоумевают, почему страна, только что собравшая урожай пшеницы, испытывает такие трудности с хлебом и мукой, однако ни в магазинах, ни в органах местного самоуправления им ничего не объясняют.

Ранее радио «Азатлык» сообщило о нехватке муки и хлеба в Дашогузском и Лебапском велаятах. От безысходности местные жители покупают на базаре пшеницу и мелют ее на частных мельницах.

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