Борьба с допингом по-туркменски

Владимир Карахан

Человека, который был пойман на допинге и еще не отбыл наказание, назначают тренировать молодежь. Это они так продвигают государственную политику по формированию здорового образа жизни…

14 июня 2017 года в Туркменистане был опубликован и вступил в силу Закон «О борьбе с допингом в спорте». Как и любой другой закон в Туркменистане, этот — нужен, важен и практически идеален по содержанию. Однако работать он, скорее всего, будет исключительно на внешний имидж страны, как и другие «модные» законы, с помощью которых Туркменистан добивается признания в качестве современного правового государства.

Сейчас весь мир борется с допингом в спорте, и Бердымухаммедов со своими чиновниками решил включиться в эту борьбу, абсолютно не имея представления о том, что такое современный спорт высших достижений, для чего используется допинг и как именно и почему с ним нужно бороться.

Насколько далеки руководители туркменского спорта от понимания ситуации, можно увидеть на примере одного из самых известных спортсменов Туркменистана последних 20 лет — штангиста Умурбека Базарбаева, многократного чемпиона и рекордсмена страны, бронзового призера Чемпионата Азии 2008 года, участника 4-х Олимпийских игр.

В декабре 2015 года Базарбаев, сдал положительный тест на анаболические стероиды (местеролон) во время Чемпионата мира в Хьюстоне. Вердикт Международной федерации тяжелой атлетики был неумолим — 4 года дисквалификации.

К этому времени туркменская пропаганда уже вовсю трубила о грядущем историческом событии — Олимпиада 2016 года в Рио должна была стать рекордной в послужном списке Умурбека Базарбаева, до него ни один тяжелоатлет в мире не принимал участия в пяти Олимпийских играх. Из-за дисквалификации рекорд не состоялся. Историю спустили на тормозах, информацию о том, что туркменский спортсмен оказался нечестен и был за это наказан, решили от публики скрыть.

В следующий раз имя Умурбека Базарбаева попало на газетные страницы уже в 2017 году. Главным тренером сборной Туркменистана по тяжелой атлетике был назначен турецкий специалист Джафер Топчу, а Базарбаев стал его помощником — вместе они готовят туркменских штангистов к участию в ашхабадской Азиаде в закрытых помещениях.

Проблема в том, что в соответствии со статьей 10.12.1 Кодекса Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), человек, отбывающий дисквалификацию за допинг, не может ни в каком качестве участвовать в любой спортивной деятельности.

Дисквалифицированный Умурбек Базарбаев не может работать тренером. Срок его дисквалификации истечет 12 декабря 2019 года, и до того времени он не имеет права работать со спортсменами, а также никто не имеет права платить ему за это зарплату.

За нарушение этого правила к самому Базарбаеву должна быть применена повторная дисквалификация на тот же срок, только отсчет его начнется заново. Кроме того, наказанию должны подвергнуться Федерация тяжелой атлетики Туркменистана и вновь созданное Национальное антидопинговое агентство (НАДАТ) за то что игнорируют законы ВАДА, стандартам которого они якобы стремятся соответствовать.

Ну и самое главное — образовательные программы являются важнейшим стратегическим направлением деятельности ВАДА. Как отмечал один из признанных специалистов по спортивной медицине шведский профессор Ингемар Ведман, «чем больше спортсмены знают о вреде допинга, тем более негативно они к нему относятся. И напротив, многие спортсмены, которые никогда не проходили какого-либо антидопингового обучения, могут демонстрировать положительное отношение к допингу. Именно образование должно воспитывать ценности, которые позволят очистить спорт от допинга». И еще: «Жесткое неприятие допинга со стороны тренера является сильным удерживающим фактором для спортсмена».

И вот, человека, который был пойман на допинге и еще не отбыл дисквалификацию, назначают тренировать молодежь. Это они так продвигают «государственную политику по формированию здорового образа жизни в Туркменистане», как сказано в преамбуле того самого закона «О борьбе с допингом в спорте».

Тем, кто знаком с туркменскими реалиями, ситуация с Умурбеком Базарбаевым не покажется из ряда вон выходящей. Ведь здесь только формально провозглашают приоритет норм международного права. В действительности же правопорядка в Туркменистане нет, и даже свои собственные законы действуют тут лишь с оглядкой на прихоти одного человека, который спит и видит себя выдающимся деятелем олимпийского движения, правда с туркменским акцентом — в закрытых помещениях.

Специально для «Гундогара»