Ашхабад: Всех ушли на Азиаду

Похоже, с началом в Туркменистане соревнований в рамках Азиады-2017 жизнь в столице иная, чем спортивная, попросту остановилась. Такое ощущение, что лежащие на смертном одре перестали умирать, а болеющие болеть. Куда ни толкнись – везде либо закрыто, либо работают 1-2 человека, да и то создают лишь видимость деятельности. Все ушли на фронт. Вернее, на Азиаду. Или лучше сказать – всех ушли.

«Мой близкий человек скончался недавно от продолжительной болезни, — написал в АНТ ашхабадец. – За последней пенсией сына обратился его пожилой отец. В собесе на просьбу старика приехать на дом и оформить все полагающиеся документы ответили решительным отказом. Причина: все на Азиаде, в офисе только дежурный и два сотрудника. В итоге со свидетельством о смерти поехал я. Все двери кабинетов закрыты, в собесе никого нет».

По сведениям источников АНТ, дабы создать численность болельщиков на всех соревнованиях, с каждого предприятия, организации и учреждения отправили десятки человек, в зависимости от численности штата. Но присутствие на стадионе или в спортивных залах не бесплатно – каждый человек должен за свой счет купить билеты. Из-за отсутствия сотрудников, вынужденных в рабочее время просиживать на трибунах спортсооружений, офисы и кабинеты пустуют либо вовсе закрыты.

«Это только по телевизору ура!-ура!, а в жизни все гораздо произаичнее», — подытожил один из жителей столицы свое сообщение на наш сайт.