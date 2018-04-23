Сдавшиеся талибы рассказали о саботаже Ираном проекта ТАПИ

Группа талибов, сдавшаяся властям и присоединившаяся к процессу примирения в провинции Герат на западе Афганистана, вооружалась и получала указания из Ирана для проведения акций против строительства газопровода ТАПИ (Туркменистан — Афганистан — Пакистан — Индия). В этом признались сами сложившие оружие боевики, сообщает «Фергана» со ссылкой на Pajhwok.

По словам начальника полиции Герата бригадного генерала Мохаммеда Аюба Ансара (Mohammad Ayub Ansar), группа состоит из восьми талибов. Они проводили свои акции в уездах Паштун Заргун (Pashton Zarghon) и Курх (Kurkh). После того, как они решили присоединиться к процессу примирения, сдали силовикам семь единиц стрелкового оружия и восемь ручных гранат.

Генеральное консульство Ирана в Герате уже выступило с опровержением заявления талибов. Иранский консул Махмуд Афхами (Mahmood Afkhami) отметил, что его страна всегда выступала за стабилизацию ситуации в Афганистане и старается поддерживать все усилия, направленные на развитие этой страны. Он также потребовал предоставить конкретные доказательства влияния Ирана на действия боевиков против проекта ТАПИ.

Межправительственное соглашение по газопроводу ТАПИ было подписано странами-участницами проекта в декабре 2010 года в Ашхабаде. Газопровод начинается на туркменском месторождении Галкыныш в Марыйском велаяте, в 150 км от границы Афганистана, пройдет через Герат в южные провинции Фарах, Гильменд и Кандагар, далее — в Пакистан и Индию. Строительство афганского участка началось 23 февраля этого года. По словам пресс-секретаря афганского президента Шаха Хусейна Муртазави, по нынешним расчетам, прокладка газопровода должна завершиться в конце 2019 года.

Примечательно, что начало реализации проекта в Афганистане официально одобрило движение «Талибан». В заявлении, разосланном СМИ, движение уведомляло о том, что оно «абсолютно согласно с проведением газопровода из Туркменистана в Афганистан и далее в Пакистан и Индию, поскольку он даст тысячам афганцев работу и в дальнейшем обеспечит афганский народ газом».

В начале марта стало известно, что в провинции Герат две группы талибов из 10 и 70 человек сложили оружие в обмен на трудоустройство на стройке ТАПИ. Ожидается, что благодаря этому проекту рабочие места смогут получить более 12 тысяч афганцев.

Международное информационное агентство «Фергана»