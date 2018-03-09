Самолет из Дании в Таиланд совершил аварийную посадку в Ашхабаде

Самолет «Боинг-767» британской авиакомпании TUI, выполнявший рейс по маршруту Копенгаген-Пхукет (Таиланд), совершил аварийную посадку в Ашхабаде из-за проблем с одним из двигателей, сообщает датская газета «Экстра бладет».

Инцидент случился около 3 часов ночи 8 марта 2018 года. Через 7 часов после вылета из Копенгагена экипаж обнаружил серьезную неисправность двигателя и посчитал невозможным продолжение полета. Авиалайнер выполнил разворот в районе туркмено-афганской границы и через 40 минут совершил аварийную посадку в международном аэропорту Ашхабада.

На борту самолета находился 291 пассажир и члены экипажа, в результате инцидента никто из них не пострадал.

Власти Туркменистана позволили пассажирам покинуть самолет. 70 человек были размещены в гостинице, остальным экипаж раздал подушки и одеяла, и люди устроились отдыхать в транзитной зоне аэропорта.

В тот же день поздно вечером за пассажирами в Ашхабад прилетел другой самолет авиакомпании TUI, и они вылетели в Пхукет в 00:23 ночи 9 марта 2018 года.

Неисправный «Боинг-767» по-прежнему находится в Ашхабаде [на момент публикации лайнер уже вылетел — прим. АНТ].

Источник: «Гундогар»