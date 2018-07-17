В стамбульском аэропорту им. Ататюрка у пассажиров, прилетевших рейсом из Ашхабада, конфисковывают бутылки со спиртным, сообщают источники АНТ в Турции.
Каждый прибывший имеет при себе по 10-15 литровых бутылок водки, купленной в магазине беспошлинной торговли в ашхабадском аэропорту. Несмотря на предупреждение при продаже о том, что турецкие правила разрешают к ввозу лишь два литра водки, многие на свой страх и риск пытаются провезти в 5 и более раз больше. Пассажиры, везущие в Стамбул на продажу все, что только можно, получают обратно свои положенные 2 литровки, вся же остальная водка подлежит конфискации.
«Из-за этих потерь в аэропорту Ататюрка стоимость спиртного в отеле, в фойе которого торгуют туркменки, возросла, — сообщает источник. – Та водка, которая стоила еще не так давно 45 лир, сейчас идет за 55-60 лир, и, видимо, рост цен на этом не остановится».
Очевидно, турецкие таможенники столь усиленно стали устраивать досмотр именно туркменских пассажиров, потому что знают, что те везут на продажу своим же соотечественникам-мигрантам все, что угодно — лепешки, колбасу, конфеты, консервы, лекарства… Подробно об этом АНТ рассказывали в фильме «Туркменистан: Нищий народ богатой страны».
Но не только туркменских пассажиров тщательно досматривают сотрудники таможенной службы аэропорта. В интернете гуляет немало видео-роликов, на которых видно, как из сумок пассажиров, прилетевших из Узбекистана, вытряхивают по сотни пачек сигарет.
«Если турки и дальше будут конфисковывать привозимый для продажи товар, то мы не увидим ни нашего тамдырного чурека, ни других наших продуктов, к которым привыкли и которые к тому же дешевле, чем в местных супермаркетах», — написал работающий в пригороде Стамбула туркменский мигрант.
3 комментария к записи «Туркменских пассажиров тщательно досматривают в Стамбуле»
Тому рабочему который привык к туркменскому чуреку. Ты походу хочешь и рыбку съезсть и кое куда не сесть. Ты браток определись что для тебя дороже тамдырный чорек или возможность заработка. Нефига себе заявки каждая страна сама решает что ей выгодно. Им надо своей хлеб продавать а вы там и так зарабатываете. Не нравится политика турецкого государства давай досвидания. Ну все им не так все тридцать три удовольствия хотят получить.
Браток ты прав! Что там чорек, если некоторые туркмены даже просят привезти им заграницу свежево мяса из Дашогуза. Самого не раз просили. Я им гаворю: афигели вы что ли! Но дайзашок чилночниц жалко, они надрываются чтобы только денег детям заработать.
Удивительно как турки вообще что-то пропускают во всех странах еда для ввоза под запретом . Это нормально .Наши привыкли с каурмой ездить . Но в принципе я их не веню . Во всем виновата нищета . Люди хотят есть . А ТМ даже не может накормить своих людей . Сейчас ТМ уровень Бангладеш .