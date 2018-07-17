Туркменских пассажиров тщательно досматривают в Стамбуле

В стамбульском аэропорту им. Ататюрка у пассажиров, прилетевших рейсом из Ашхабада, конфисковывают бутылки со спиртным, сообщают источники АНТ в Турции.

Каждый прибывший имеет при себе по 10-15 литровых бутылок водки, купленной в магазине беспошлинной торговли в ашхабадском аэропорту. Несмотря на предупреждение при продаже о том, что турецкие правила разрешают к ввозу лишь два литра водки, многие на свой страх и риск пытаются провезти в 5 и более раз больше. Пассажиры, везущие в Стамбул на продажу все, что только можно, получают обратно свои положенные 2 литровки, вся же остальная водка подлежит конфискации.

«Из-за этих потерь в аэропорту Ататюрка стоимость спиртного в отеле, в фойе которого торгуют туркменки, возросла, — сообщает источник. – Та водка, которая стоила еще не так давно 45 лир, сейчас идет за 55-60 лир, и, видимо, рост цен на этом не остановится».

Очевидно, турецкие таможенники столь усиленно стали устраивать досмотр именно туркменских пассажиров, потому что знают, что те везут на продажу своим же соотечественникам-мигрантам все, что угодно — лепешки, колбасу, конфеты, консервы, лекарства… Подробно об этом АНТ рассказывали в фильме «Туркменистан: Нищий народ богатой страны».

Но не только туркменских пассажиров тщательно досматривают сотрудники таможенной службы аэропорта. В интернете гуляет немало видео-роликов, на которых видно, как из сумок пассажиров, прилетевших из Узбекистана, вытряхивают по сотни пачек сигарет.

«Если турки и дальше будут конфисковывать привозимый для продажи товар, то мы не увидим ни нашего тамдырного чурека, ни других наших продуктов, к которым привыкли и которые к тому же дешевле, чем в местных супермаркетах», — написал работающий в пригороде Стамбула туркменский мигрант.

