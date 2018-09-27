В Ашхабаде снесено здание старой ковровой фабрики

27.09.2018 в рубрике Главное, Общество. Метки: 138

В сентябре в центре столицы Туркменистана было снесено одно из самых старых построек города – здание бывшей ковровой фабрики по ул. Кемине. За все годы строительного бума в Ашхабаде, когда с лица земли были стерты многие исторические сооружения, это здание оставалось нетронутым.

Старожилы говорят, что подготовка к сносу ковровой фабрики началась вскоре после смерти в конце апреля народной артистки Туркменистана Маи Кулиевой. Она жила неподалеку от этого места и имела договоренность с обоими президентами – Сапармуратом Ниязовым и Гурбангулы Бердымухамедовым, что пока она жива, власти не тронут окрестности ее дома.

По неподтвержденной пока информации, земля под снесенной фабрикой будет отдана для расширения комплекса зданий одной из правоохранительных структур.

Ранее сообщалось, что власти Ашхабада планируют снести столичный ботанический сад под проект 16-ой очереди застройки города.

Фото из блога Татьяны Шеломовой

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