Дашогуз: Населению грозят штрафами за отсутствие счетчиков, но их в продаже нет

С первого января 2019 года в Туркменистане упраздняется бесплатное потребление электроэнергии, газа и питьевой воды. С целью ведения учета расходов этих ресурсов с сентября власти по всей стране стали требовать установку измерительных приборов в квартирах, частных домах и организациях.

В Дашогузе людей, еще не успевших установить у себя счетчики, участковые полицейские и работники домоуправления пугают «большими штрафами». Жители хотят приобрести приборы, но последние, особенно газовые, в большом дефиците.

Каждое утро с шести часов перед зданием газовой службы в Дашогузе собираются десятки людей, но всякий раз им говорят, что счетчиков нет, что поступления из Ашхабада не было. Однако источники утверждают, что за переплату в 60 манатов (около $3,5), прибор можно найти. Официальная цена счетчиков на газ – 240 манатов.

Похожая ситуация и с измерительными приборами на электричество, хотя у большинства населения электросчетчики давно стоят.

Источники АНТ в Дашогузе сообщили также, что на предприятиях руководство требует показать справку об установке дома измерительных приборов. Справки выдаются в офисах электросети и горгаза в рабочие часы. Люди вынуждены оставлять свою работу и стоять в очередях теперь уже за справками.