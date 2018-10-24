Ашхабад: Возвращаясь к судьбе ботанического сада

Судьба Ашхабадского ботанического сада стала волновать жителей города после того, как эта столичная жемчужина в течение более чем полугода оказалась закрытой для посещения. Источники АНТ сообщали, что южная часть готовится к сносу, и на этой территории будет начата 16-я очередь застройки Ашхабада. Северная часть территории сада пока под вопросом.

Неожиданно на заметку АНТ от 13.09.2018 под заголовком «Ашхабад: Ботанический сад будет снесен?» откликнулось проправительственное издание Orient. 24 октября здесь опубликован подробный материал с большим количеством красочных, профессионально исполненных, снимков, о которых, кстати, журналистам АНТ приходится лишь мечтать, ведь мы вынуждены довольствоваться только тем, что могут скрытно снять и прислать нам наши независимые источники. В противном случае всем им грозит серьезное наказание, вплоть до лишения свободы.

Так вот, издание Orient решило доказать всем заинтересованным людям, что ничего такого страшного со столичным ботаническим садом не происходит. В качестве гаранта выступают сам директор ботсада Куватбай Гылычмырадов, руководитель лаборатории биологических исследований и банка семян Ботанического сада Гульзар Базарова, а также многочисленные студенты с/х института, которых мы видим на фотографиях.

Статья могла бы порадовать вынесенным вердиктом: ботанический сад жил, жив и еще долго будет жить, — если бы не некоторые «но…»

Во-первых, в публикации Orient нет ни единого слова о проекте 16-й очереди застройки Ашхабада, который, по нашим сведениям, и «положил глаз» на южную часть сада. Авторы публикации этот важнейший факт, ставший сутью заметки «Альтернативных новостей», полностью проигнорировали. А ведь наш осведомленный источник конкретно заявлял: «План уже утвержден: здесь будут возведены квартирные дома, коттеджный массив, школы, сады, торговые центры, залы для проведения торжеств и другие объекты. Строительные работы уже ведутся вдоль проспекта Махтумкули – там будет лишь часть объектов 16-й очереди застройки, а для остальных сооружений места больше нет».

Во-вторых, Orient фактически подтвердил недоступность сада, когда им самим пришлось искать вход на его территорию. И звуки бензопил они слышали собственными ушами. Другое дело, что, по их утверждению, там спиливали не деревья, а всего лишь их кроны.

«Осенью в нашем саду очень много работы: листопад, многие растения плодоносят. Студенты всех вузов по очереди помогают нам разгребать завалы листьев, убирать сухостой и вообще приводить Ботанический сад в порядок. Слышите звуки бензопилы? Это работники сада формируют кроны деревьев, избавляясь от лишних веток. Как только уберём всё, так и откроем наш сад для гостей», — приводит издание слова директора сада.

По информации АНТ, ботанический сад закрыт с апреля 2018 года. Неужто его работники и многочисленные «волонтеры» в виде студентов так долго приводят сад в порядок? Почему ни директор, ни корреспонденты издания не уточнили, когда ожидается завершение работ и возможность посетить сад любым желающим горожанином или гостем столицы?

В-третьих, снимки. Как-то странно выглядят на них люди в спецодежде, которую обычно надевают на так называемые «постановочные» съемки для государственных СМИ. Маловероятно, что эти ребята пришли убирать листву и срезать ветки и им выдали такую вот спецодежду. То же самое можно предположить и в отношении студентов в белоснежных халатах. Скорее всего, молодых людей специально привели в ботанический сад для фотографирования.

Но арбитром в вопросе, что будет с ботаническим садом, становится время. Оно покажет, как все есть на самом деле. И если сад в столице останется на своем месте и в том виде, как на красивых снимках Orient, мы будем считать, что поднимали эту тему не зря.