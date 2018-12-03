В Туркменистане пропал пенсионер, пожаловавшийся на незаконный отъем квартиры

22 мая этого года на «Хронике Туркменистана» было опубликовано видеообращение 82-летнего Кака Гурбанова (на фото), пожаловавшегося на то, что его незаконно лишили квартиры, оставив без крыши надо головой.

В 2008 году пенсионер из Ашхабада на несколько дней уехал к родственникам в Мары, а когда вернулся, в его квартире жили уже другие люди.

Гурбанов писал и лично обращался во всевозможные инстанции, включая Генеральную прокуратуру, Верховный суд, Аппарат президента, Офис омбудсмена.

Омбудсмен Яздурсун Гурбанназарова сказала, что при изъятии жилья и вещей действительно были нарушены права Гурбанова. Однако, в связи с тем, что штат офиса омбудсмена еще не полностью укомплектован, а жалоб много, она пока ничем не может помочь Гурбанову.

С тех пор никакой помощи К.Гурбанов не получил. Ему начали угрожать представители правоохранительных органов, требуя прекратить писать жалобы.

27 ноября ему позвонили из прокуратуры Беркаралыкского этрапа Ашхабада (бывший Советский район Ашахабада) и потребовали прийти в 11 кабинет. В этот день Гурбанов серьезно болел и смог прийти только 29-го. В прокуратуре его не приняли, дежурный сказал, что его дело передано в полицию. В полиции ему завили, что следователь прокуратуры подал заявление, указав что Гурбанов его оскорбил.

“Так что сиди дома и жди. Когда будет нужно, за тобой придут с наручниками!” – заявил ему офицер полиции.

С 30 ноября Кака Гурбанов перестал отвечать на телефонные звонки.

Источник: «Хроника Туркменистана»