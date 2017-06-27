Полицейское государство. Правозащитники из Центральной Азии узнали о ситуации в Туркменистане

Участников семинара ОБСЕ для правозащитников из стран Центральной Азии и Южного Кавказа, прошедшего в столице Грузии – Тбилиси, ознакомили с ситуацией с правами человека в Туркменистане. Эту страну на семинаре представлял Руслан Мятиев (на фото) – редактор проекта «Альтернативные новости Туркменистана».

В своем выступлении Р. Мятиев рассказал об отсутствии в стране свободы слова и выражения мнения, а также подробно остановился на фактах преследовании местных репортеров и активистов, против которых фабрикуются уголовные дела, в результате чего суды лишают людей свободы на долгие годы. Речь, в частности, идет о Сапармамеде Непескулиеве – внештатном корреспонденте АНТ и Радио «Свобода» (осужден на 3 года), Мансуре Мингелове – активисте за права белуджей (осужден на 22 года), Гаспаре Маталаеве – независимом наблюдателе, проводившем мониторинг использования принудительного труда во время сбора хлопка (осужден на 3 года).

Помимо этого, участники узнали о том, как спецслужбы преследуют людей, освещающих неблагоприятные для властей события и явления: нехватку питьевой воды в городах и отсутствие нормальных дорог, сносы жилых районов и поселков, отсутствие работы и задолженности по зарплатам. Среди этих неравнодушных – журналисты Солтан Ачилова – пожилая женщина, на которую не раз нападали неизвестные лица, Худайберды Аллашов, которого пытали в полиции за его связь с западными СМИ, а впоследствии осудили на условный срок.

Кроме того, были названы имена Хекима Хаджиева, которого лишили связи с внешним миром за обращение к президенту Туркменистана и правозащитным организациям, Дуньягозель Джумагулыевой, которую арестовали на 15 суток за данное ею интервью Радио «Свобода». За критические комментарии в соцсетях уголовному преследованию по надуманным обвинениям подверглась пенсионерка Галина Вертякова, а зоозащитница Галина Кучеренко была вынуждена не выходить из собственного дома после мнгократных угроз со стороны полиции.

«С приближением Азиады-2017 спецслужбы еще больше усиливают давление на таких людей, делают все возможное, чтобы «негатив» не вылез наружу, пытаются заткнуть активистам рот за то, что они «выносят сор из избы» — честно говорят о коррупции и произволе чиновников на всех уровнях», — сказал Р. Мятиев.

Участникам также были продемонстрированы видеоролики об уничтожении домашних животных и о том, как силовые структуры обращаются с людьми с нетрадиционной сексуальной ориентацией. В конце презентации было сказано о том, что в Туркменистане ежегодно десятки тысяч людей под разными угрозами подвергаются принудительному труду на хлопковых полях.

«Некоторые считают Туркменистан раем на земле с бесплатными коммунальными услугами, но это миф, фикция, ничего бесплатного уже нет, и все это на фоне грубых нарушений прав человека», — отметил Р. Мятиев.

В семинаре приняли участие 25 правозащитников из стран региона, а также эксперты Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.