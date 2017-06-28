Туркменистан: Торговля людьми остается на том же уровне

Государственный департамент США опубликовал 27 июня новый отчет о торговле людьми в мире. Туркменистан в этом документе остался на прежнем, третьем, самом низшем, уровне. Одной из причин является использование принудительного труда в сборе хлопка.

Правительство страны в течение отчетного периода продолжало использовать принудительный труд десятков тысяч взрослых граждан. При этом власти активно препятствовали путем преследования, задержания, наказания и, в некоторых случаях, физического насилия независимым наблюдателям проводить мониторинг сбора урожая.

«В октябре 2016 года власти арестовали и обвинили в мошенничестве Гаспара Маталаева – наблюдателя, опубликовавшего материал об использовании принудительного труда во время ежегодного сбора хлопка. Он был обвинен в мошенничестве и приговорен к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Власти, предположительно, пытали Маталаева и заставляли его признаться в распространении в СМИ фотографий с хлопковых полей», — говорится в отчете.

Принудительный труд является крупнейшей проблемой в Туркменистане в отношении торговли людьми, говорится в отчете Госдепа.

В 2016 году в докладе Комитета экспертов Международной организации труда «с глубокой озабоченностью отмечается широко распространенное применение принудительного труда в производстве хлопка». Для соблюдения установленного правительством плана на сбор хлопка местные власти требуют, чтобы работники государственного сектора, включая учителей, врачей, медсестер и других служащих, а также студенты местных учебных заведений, солдаты срочной службы отправлялись на хлопок без оплаты их труда или под угрозой наказания. Чиновники угрожают госслужащим увольнением, сокращением рабочего времени или вычетом заработной платы. Дехканам власти также угрожают потерей земли, если те не выполнят установленный правительством план. Кроме того, власти принудительно мобилизуют учителей, врачей и других государственных служащих для такой общественной работы, как посадка деревьев.

Туркменские мужчины и женщины подвержены принудительному труду за рубежом, куда они выезжают в поисках работы в сфере текстильного производства, сельского хозяйства, строительства и оказании услуг на дому. Туркменские женщины также подвержены сексуальному рабству за рубежом. Наиболее частыми направлениями являются Турция, Россия и Индия, за которыми следуют страны Ближнего Востока, Южной и Центральной Азии и Европы. Жители туркменских провинций подвергаются наибольшему риску стать жертвами торговли как внутри страны, так и за рубежом.

Низшую оценку в области торговли людьми получил и соседний Узбекистан.

«Правительство США заслуживает уважения за его принципиальный и обоснованный рейтинг для Узбекистана и Туркменистана. Власти обоих государств продолжают использовать масштабную систему принудительного труда в хлопковом секторе экономики», — отметил Беннет Фриман, бывший заместитель помощника госсекретаря в Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда. Его заявление приводится в пресс-релизе «Хлопковой кампании».

«В 2016 и 2017 годах власти Туркменистана усилили репрессии в отношении независимых наблюдателей, журналистов и активистов за права человека, пытавшихся задокументировать случаи нарушения в производстве хлопка», — отметил Руслан Мятиев, редактор «Альтернативных новостей Туркменистана».

С полной версией отчета Госдепа на английском языке можно ознакомиться по этой ссылке.