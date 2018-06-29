Госдеп США вновь оставил Туркменистан на низшем уровне по работорговле

28 июня Государственный департамент США выпустил очередной доклад о работорговле в мире. Туркменистан в нынешнем году вновь занял низшую – третью, оценку, и это уже третий год подряд. Причина – использование принудительного труда во время сбора хлопка и в рамках подготовки к Азиаде, а также неспособность властей адекватно реагировать на случаи попадания туркменских женщин в сексуальное рабство за рубежом.

Несмотря на то, что закон Туркменистана о противодействии торговле людьми освобождает жертв работорговли от административной или уголовной ответственности за незаконные действия, совершенные ими во время нахождения в рабстве, на практике происходит обратное.

«Власти не предпринимали попыток идентифицировать жертв сексуальной торговли среди женщин, арестованных за занятие проституцией. Следовательно, власти могли обвинить жертв сексуальной торговли людьми в проституции. Миграционная служба накладывает запрет на выезд из страны на 5 лет на граждан, возвращающихся из других стран, в том числе и на жертв торговли людьми», — говорится в докладе.

Среди стран, где граждане Туркменистана чаще всего становятся жертвами работорговли, названы Турция, Россия и Азербайджан.

Тем не менее, основной проблемой в области торговли людьми в Туркменистане является принудительный труд во время сбора хлопка.

«Власти должны принять меры для прекращения использования принудительного труда взрослых, особенно во время ежегодного сбора хлопка, в частности путем изменения государственной политики, которая создает давление для мобилизации рабочей силы», — говорится в докладе.

Государственный департамент США также упомянул арест гражданского активиста Гаспара Маталаева, проводившего независимый мониторинг использования принудительного труда. В 2016 году его осудили на три года по ложным обвинениям в мошенничестве и даче взятки.

Власти США призывают Туркменистан предоставить независимым наблюдателям доступ к мониторингу процесса возделывания и сбора хлопка, а также прекратить преследование и задержание людей, документирующих нарушения условий труда.

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«Альтернативные новости Туркменистана» проводят мониторинг использования принудительного труда в хлопковом секторе с 2013 года. Ежегодно АНТ публикуют обзор ситуации на хлопковых полях, дополняя факты принуждения десятков тысяч госслужащих фотографиями и видеоматериалами. В 2017 году в Туркменистане впервые за несколько лет отметились случаи массового привлечения к уборке хлопка школьников, хотя по закону это запрещено.

В связи с широким применением в Туркменистане принудительного труда на хлопковых полях ряд известных мировых брендов, в том числе H&M, Inditex и IKEA, публично отказались от закупки текстиля из этой страны. В мае 2018 года правительство США предписало арестовывать хлопок или текстиль из Туркменистана в своих портах. Это решение было принято после проведенного расследования на основе жалобы, поданной коалицией «Хлопковая кампания».

Международные правозащитные организации, в частности, Front Line Defenders, Freedom United и ряд других, не раз выступали в защиту Гаспара Маталаева, призывая президента Туркменистана освободить активиста из заключения. В апреле Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям признала его арест и заключение произвольным и также призвала власти страны немедленно выпустить активиста на свободу, обеспечить полное и независимое расследование обстоятельств его задержания, а также принять адекватные меры в отношении лиц, нарушивших его права.