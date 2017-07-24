Боевики в Фарьябе подорвали ЛЭП из Туркменистана

В результате боевых действий, разгоревшихся в последние дни в 8 приграничных с Туркменистаном районах афганской провинции Фарьяб, выведена из строя линия электропередач (ЛЭП) из Туркменистана, сообщил корреспондент радио «Азатлык» Шамердангулы Мыради.

По его словам, боевики движения «Талибан» подорвали ракетами опоры ЛЭП, оборвали провода, сейчас подача электроэнергии из Туркменистана прекратилась.

В сообщении радио «Азатлык» говорится о захвате боевиками магистральной автодороги, которая соединяла город Мазари-Шариф с административным центром провинции Фарьяб — городом Меймене. «Дорога закрыта, даже колонны афганских военных не могут по ней проехать», — сказал Ш. Мыради.

Из поступающих сообщений ясно, что в 8 из 9 уездов провинции Фарьяб, граничащих с Туркменистаном, между правительственными силами и боевиками «Талибан» идут бои. Здесь компактно проживают афганские туркмены.

В беседе с корреспондентом радио председатель заксобрания провинции Мухамметсеми Хайырхан, подтвердив факт боевых действий в восьми уездах провинции, выразил опасение, что есть большая вероятность перехода этих уездов под контроль «Талибана».

В этой связи «Азатлык» напоминает о том, что ранее, 20 июня, боевики из группировки «Исламское государство» заявляли о захвате уезда Дарзаб в приграничной с Туркменистаном провинции Джаузджан.