В Фарьябе идут бои. Один уезд близ границы с Туркменистаном уже захвачен талибами

24.07.2017 в рубрике Из других СМИ, Лента. Метки: 1052

Уезд Кохистан на картах Google

22 июля боевики движения «Талибан» захватили приграничный с Туркменистаном уезд Кохистан афганской провинции Фарьяб. Об этом средствам массовой информации сообщил официальный представитель управления полиции провинции Фарьяб Абдул Карим Йуреш.

По его словам, уезд этой северо-восточной провинции был атакован вечером, 22 июля,  и в течении нескольких часов был полностью захвачен боевиками. Талибы заняли государственные административные здания, в том числе здание полиции, где убили двух офицеров.

Факт захвата уезда Кохистан подтверждается и в заявлении движения «Талибан», сообщает радио «Азатлык».

По сообщениям СМИ со ссылкой на Абдул Карима Йуреша, в настоящее время полиция и силы безопасности ведут бои с боевиками «Талибан» во всех 8 приграничных с Туркменистаном уездах афганской провинции Фарьяб.

Источник АНТ в Министерстве обороны Туркменистана сообщил, что «военные в Ашхабаде, несмотря на отпускной период у высшего руководства страны, внимательно  отслеживают происходящие на сопредельной территории события».

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