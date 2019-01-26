Беженец в Турции попросил защитить его от депортации в Туркменистан

Гражданин Туркменистана Рустем Юсупов (на фото), который более десяти лет назад эмигрировал и обосновался в Турции, попросил защитить его от угрожающей ему депортации на родину. Об этом 24 января сообщило «Радио Азатлык». На родине молодому человеку грозит опасность из-за сотрудничества с этой радиостанцией.

В данный момент он содержится в изоляторе временного содержания в провинции Дюздже на северо-западе Турции.

Рустем Юсупов, уроженец Марыйского велаята, приехал в Турцию в 2007 году вместе с невестой. В беседе с радиостанцией он пояснил, что причиной отъезда стали угрозы со стороны семьи его невесты, которая была против их отношений. В 2016 году он обратился в офис ООН по делам беженцев и получил соответствующий статус.

В 2017 году Р. Юсупов начал выступать на «Радио Азатлык» под псевдонимом Арслан. После этого к его родственникам в Марыйском велаяте стали приходить сотрудники госбезопасности, расспрашивали о его местонахождении и пытались добиться его возвращения.

В конце 2017 года миграционная служба Стамбула отказалась продлить его статус беженца. Юсупов пытался оспорить это в суде, но безуспешно. 23 января 2019 года он был задержан миграционной службой во время рейда. Находясь в ИВС, он записал видеообращение с просьбой о помощи.

В полиции, куда обратились журналисты «Азатлыка», подтвердили, что он находится под административным арестом. Источник также отметил, что хотя убежище было предоставлено Юсупову и его семье (сейчас у него с невестой двое детей), депортация грозит только ему.

Сам он считает, что на решение об отмене статуса беженца повлияли власти Туркменистана, недовольные его сотрудничеством с иностранным СМИ. В турецком центре по делам беженцев ему сказали, что решение о депортации не связано с его семейными разногласиями в Туркменистане, а что страна требует его выдачи по политическим мотивам.