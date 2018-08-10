В Баку задержаны 13 граждан Туркменистана

10.08.2018 в рубрике Из других СМИ, Лента. Метки: 245

Государственная миграционная служба Азербайджана задержала в августе 112 иностранных граждан, нарушивших правила пребывания в этой стране или за иные нарушения. В их числе 13 граждан Туркменистана, занимавшихся мобильной торговлей, сообщает местный портал Media.az. В отношении 89 задержанных иностранцев приняты административные решения, в отношении других лиц принимаются соответствующие меры для их депортации.

«Альтернативные новости Туркменистана» уже не раз поднимали тему финансового кризиса в Туркменистане, толкающего людей – мужчин и женщин, молодежь и старшее поколение – покидать страну в поисках заработка. Баку, с которым у туркменского города Туркменбаши есть прямое паромное сообщение, является одним из наиболее привлекательных направлений после Турции для поиска работы.

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