Певец Назир Хабибов не выходил на свободу

Популярный в Туркменистане эстрадный исполнитель Назир Хабибов не выходил на свободу, а продолжает отбывать свой тюремный срок. Как сообщают источники АНТ, близкие к окружению родных певца, видеоролик на портале YouTube, давший основание предполагать, что его освободили, является старым.

О возможном освобождении Н. Хабибова сообщила туркменская служба Радио Свободы, ссылаясь на видео от 20 января под названием «Назир Хабибов вышел из тюрьмы, случился нежданный момент». На ролике певец поздравляет своих поклонников и друзей из ашхабадского района Хитровка с Новым годом. Но этому видео практически пять лет.

Первое сообщение о задержании певца Н. Хабибова было передано по туркменскому национальному телевидению 4 октября. В конце телесюжета о группе лиц, якобы занимавшихся контрабандой и реализацией крупной партии опия и препарата трамадол, продемонстрировали покаяние Назира Хабибов в наручниках.

24 октября Н. Хабибов был признан виновным в хранении наркотиков с целью сбыта (ст. 292, ч. 2) и без цели сбыта (ст. 293, ч. 1) и приговорен к 15 годам лишения свободы.