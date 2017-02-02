Граждане России умирают в Туркменистане, как заложники

02.02.2017 Александра Докучаева Материк.ру

В Ашхабаде умерла Людмила Геннадьевна Волкова, гражданка России, тяжелая болезнь которой требовала квалифицированного лечения, которое она не могла получить в Туркмении. С большим трудом, усилиями дипломатов и правозащитников двух стран в прошлом году удалось получить разрешение от туркменских властей на выезд для лечения в Россию. После операции, которая принесла облегчение, пришлось вернуться в Ашхабад, как оказалось – навсегда…

Людмила Геннадьевна, как и ее сын, являются бипатридами, имеющими одновременно гражданство России и Туркмении. Российское гражданство они получили после 2003 года, когда Соглашение между Россией и Туркменией об урегулировании вопросов двойного гражданства туркменская сторона уже аннулировала, а в России оно действовало до 18 мая 2015 года. За период одностороннего (только с российской стороны) действия Соглашения гражданами России стали около 12 тысяч человек, проживающих в Туркмении, которые сейчас имеют одновременно и российский и туркменский паспорта. С 2013 года в Туркмении начался обмен загранпаспортов, которые необходимы гражданам Туркмении для выезда из страны и возвращения. Эта кампания обернулась для бипатридов принуждением к отказу от российского гражданства, если они оставались жить в Туркмении. После длительных согласований российским дипломатам удалось получить согласие на выдачу загранпаспортов тем, кто получил российский паспорт раньше июня 2003 года. Но тем, кто позже стал бипатридом, туркменские миграционные службы отказываются выдавать загранпаспорта нового образца, лишая их тем самым возможности свободного выезда из страны и возвращения, если они не отказываются от российского гражданства. Многие бы хотели переехать в Россию навсегда, но для этого не имеют материальных возможностей.

Фактически, 12 тысяч граждан России оказались заложниками в Туркмении, без права выехать на учебу, на лечение, чтобы повидаться с родными. На неоднократные запросы в МИД России от граждан, от правозащитников ответ пока один: «мы продолжаем консультации в соответствии с поручениями президентов». Аналогичные ответы получал и К.Ф.Затулин на свои запросы по просьбам туркменских бипатридов.

В такой ситуации оказались и Людмила Геннадьевна Волкова со своим сыном, не имея возможности выехать и получить необходимое лечение в Туркмении. Только после вмешательства российского обудсмена Т.Н.Москальковой летом 2016 года удалось добиться разрешения на однократный выезд в Россию. Но после возвращения – мать и сын остались наедине со своими болезнями и бедами (сын также нуждается в лечении, для которого нужно ехать в Россию).

Никто не застрахован от тяжелой болезни. Но что чувствуют люди, лишенные возможности получить квалифицированную помощь, только потому, что их страна, которая когда-то послала дедов на охрану своих азиатских рубежей, не может договориться с бывшей, в недалеком прошлом, союзной республикой о свободном въезде-выезде своих граждан-бипатридов? Чего тогда стоят слова Конституции: «Российская Федерация гарантирует своим гражданам защиту и покровительство за ее пределами»?