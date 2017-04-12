Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев прибыл в Ашхабад

12.04.2017 в рубрике Из других СМИ, Лента. 469

11 апреля 2017 года в Ашхабад прибыл секретарь Совета безопасности России генерал армии Николай Патрушев.

Ни российские, ни туркменские официальные источники о визите не сообщили.

В Ашхабад Н. Патрушев прибыл из Баку, где провел ряд встреч и переговоров по вопросам региональной безопасности, в том числе был принят президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Стороны обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке и в Сирии, а также планы по расширению сотрудничества спецслужб России и Азербайджана.

Рабочая поездка Н. Патрушева в Азербайджан была проанонсирована пресс-службой секретаря Совета безопасности России и широко освещалась в средствах массовой информации.

Источник: Гундогар

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