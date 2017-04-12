Фермеры Балканской области Туркменистана облагаются налогом за невыполненный план

По сообщениям корреспондентов Радио Азатлык в регионе, по крайней мере десятки фермеров получили уведомление, о том, что в связи с невыполнением, предусмотренного государством плана по сбору сахарной свеклы, они обязаны внести собственные средства в размере 500-1000 манатов (по официальному курсу ЦБ Туркменистана примерно 142-285 долларов США — прим. ред.)

Как рассказал Радио Азатлык арендатор одного из фермерских объединений района Сердар (бывший Гызыларбат), Балканской области Туркменистана, представители районной администрации предупредили о том, что за отказ от уплаты требуемой сумы фермеры будут лишены правом пользования арендуемых участков, также на них могут подать в суд.

«Сегодня, по меньшей мере 30 арендаторов фермерских хозяйств Гарабогаз и Тутлы, просто не знают, что делать. У одних требуют 500, у других 1000 манатов. А у нас в этом году не было прибыли, наоборот мы понесли потери. Как нам заплатить требуемое», — отметил в эфире Радио Азатлык местный фермер (имя не разглашается по причинам безопасности).

По словам фермеров, в частности, низкое качество посевного материала, выделяемого государством, влияет на качество продукции и приводит к низкой урожайности.

Информации о сборе средств с фермеров, с целью компенсации невыполненного государственного плана, в официальной прессе нет.

Редакция Радио Азатлык не смогла получить комментарий и в районной администрации района Сердар.

Накануне президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выразил неудовлетворение ситуацией в агропромышленном комплексе страны, в связи с этим, 5 апреля был уволен вице-премьер, курирующий сельское хозяйство.

Источник: Радио Азатлык