В Туркменистане завершилось заседание Народного совета. Краткое резюме

В ходе Халк маслахаты (Народного совета) Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выступил с рядом предложений, направленных на дальнейшее социально-экономическое развитие страны.

О реформировании сельского хозяйства

Одно из предложений президента коснулось перестройки работы агропромышленного комплекса за счет проведения «кардинальных преобразований и обновления системы управления сельским хозяйством».

Президент, в частности, предложил передать земли убыточных хозяйств другим сельхозпроизводителям сроком на 99 лет; увеличить государственные закупочные цены на продовольственную пшеницу и хлопок, установить стимулирующие доплаты для получения богатых урожаев; 70 процентов площадей отводить под хлопчатник и пшеницу, а остальные 30 процентов – под другие сельскохозяйственные культуры; предоставить дехканам льготные банковские кредиты под 1% годовых сроком на 10 лет.

Об инвестициях

В 2019 году объем финансирования социальной сферы должен составить не менее 75-80 процентов от общего объема расходов госбюджета страны. Образование и здравоохранение остаются ключевыми направлениями инвестиций.

Значительная часть капвложений, по словам президента, будет направлена на развитие производств по переработке углеводородного сырья, на строительство газопровода ТАПИ, на развитие электроэнергетики, химической индустрии, строительство и модернизацию автомобильных дорог.

О завуалированной отмене льгот

В своем выступлении Г. Бердымухамедов затронул вопрос, касающийся всего населения страны, — о сохранившихся до сегодняшнего дня нормах на бесплатное предоставление природных ресурсов. В интерпретации ТДХ слова главы государства прозвучали так: «Целесообразно наладить обоснованную систему оплаты ресурсов, предоставляемых для бесплатного потребления – газа, электроэнергии, питьевой воды, а также жилья и коммунальных услуг».

Это может означать, что при принятии предложенной системы все бесплатные лимиты станут платными.