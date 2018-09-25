В Туркменистане завершилось заседание Народного совета. Краткое резюме

25.09.2018 в рубрике Из других СМИ, Лента. Метки: 1 924

Один из делегатов Гозель Шагулыева

В ходе Халк маслахаты (Народного совета) Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выступил с рядом предложений, направленных на дальнейшее социально-экономическое развитие страны.

О реформировании сельского хозяйства 

Одно из предложений президента коснулось перестройки работы агропромышленного комплекса за счет проведения «кардинальных преобразований и обновления системы управления сельским хозяйством».

Президент, в частности, предложил передать земли убыточных хозяйств другим сельхозпроизводителям сроком на 99 лет; увеличить государственные закупочные цены на продовольственную пшеницу и хлопок, установить стимулирующие доплаты для получения богатых урожаев; 70 процентов площадей отводить под хлопчатник и пшеницу, а остальные 30 процентов – под другие сельскохозяйственные культуры; предоставить дехканам льготные банковские кредиты под 1% годовых сроком на 10 лет.

Об инвестициях 

В 2019 году объем финансирования социальной сферы должен составить не менее 75-80 процентов от общего объема расходов госбюджета страны. Образование и здравоохранение остаются ключевыми направлениями инвестиций.

Значительная часть капвложений, по словам президента, будет направлена на развитие производств по переработке углеводородного сырья, на строительство газопровода ТАПИ, на развитие электроэнергетики, химической индустрии, строительство и модернизацию автомобильных дорог.

О завуалированной отмене льгот 

В своем выступлении Г. Бердымухамедов затронул вопрос, касающийся всего населения страны, — о сохранившихся до сегодняшнего дня нормах на бесплатное предоставление природных ресурсов. В интерпретации ТДХ слова главы государства прозвучали так: «Целесообразно наладить обоснованную систему оплаты ресурсов, предоставляемых для бесплатного потребления – газа, электроэнергии, питьевой воды, а также жилья и коммунальных услуг».

Это может означать, что при принятии предложенной системы все бесплатные лимиты станут платными.

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Один комментарий к записи «В Туркменистане завершилось заседание Народного совета. Краткое резюме»

  1. Слушайте это Шагулыева туркменская Кончита Вурст. Читает свои стихи и кончает.

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