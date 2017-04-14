Юрист: Президент нарушил положение закона Туркменистана «О СМИ»

14.04.2017 в рубрике Из других СМИ, Лента. 93

10 апреля в туркменской прессе было опубликовано Постановление президента страны об освобождении от должности директора телеканала «Спорт» Ханалыева Юлдашгельды. Редакция ХТ считает, что данное постановление нарушает положения Закона о СМИ и обратилась за разъяснением к руководителю Ассоциации Независимых Юристов Туркменистана Тимуру Мисриханову. Приводим его комментарий:

В соответствии со ст.16 п.3 Закона Туркменистана «О СМИ» «Редакцией руководит главный редактор (в зависимости от формы средства массовой информации наименование должности может быть другое), который осуществляет свои полномочия на основе настоящего Закона, Устава редакции, договора между учредителем и редакцией. Главный редактор назначается и освобождается учредителем средства массовой информации либо избирается и освобождается в порядке, предусмотренном Уставом редакции».

Учредителем телеканала «Спорт» является Государственный комитет Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии, но не президент Туркменистана.

Следовательно, президент, не являясь учредителем данного телеканала, не правомочен назначать или увольнять директора (главного редактора). Согласно Конституции и Закону Туркменистана «О президенте», глава государства имеет право издавать указы нормативно-правового характера, но конкретно о назначении или увольнении редакторах в них ничего не сказано. Таким образом, в данном случае президентом нарушено положение Закона «О СМИ».

Со дня принятия закона о средствах массовой информации (22 декабря 2012 года) не было опубликованных Постановлений президента об увольнении руководителей СМИ.

Источник: Хроника Туркменистана

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