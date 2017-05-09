«Спасибо Вам за наше настоящее!» Память о советских воинах живет в сердцах голландцев

В Нидерландах, в небольшом городке Лёсден, есть необычное место, которое каждый год в мае притягивает десятки выходцев из стран бывшего СССР. Это место называется «Советское поле славы» — участок на большом кладбище, где покоятся 865 советских солдат и военнопленных, погибших во время Второй мировой войны.

Длинная аллея, по обеим сторонам которой в несколько рядов установлены надгробия с фамилиями и именами упокоенных там солдат. Русские, украинцы, евреи, белорусы, армяне, грузины и другие – все покоятся в одном месте. Некоторые могилы идентифицировать не смогли, поэтому на плитах так и написано: «Неизвестный советский воин» или «Неизвестная советская гражданка». Часть имен явно наших, среднеазиатских: Саид Кохаров, Ильмурат Оманов, Жембард Мерзакулов и другие.

В сентябре 1941 года к месту для разгрузки скота на железнодорожной станции Амерсфорт (Нидерланды) был доставлен 101 военнопленный из Центральной Азии, в основном, из Узбекистана. Воины были захвачены в плен на Восточном фронте вскоре после немецкого вторжения на территорию Советского Союза. Солдаты были одеты в лохмотья и после долгой поездки в поезде выглядели оборванными, грязными и голодными. Немцы считали этих азиатских большевиков недочеловеками и обращались с ними соответственно. Жители Амерсфорта, напротив, отнеслись к пленным с состраданием.

Во время пребывания в Лагере Амерсфорт с «русскими», как их называли, обращались, как с животными. В течение первых шести месяцев 24 из них умерли от голода, болезней и жестокого обращения. Врач лагеря оставил у себя в рабочем кабинете два черепа в качестве экзотических экспонатов.

9 апреля 1942 г. оставшиеся 77 человек были расстреляны. Это был один из самых массовых расстрелов в Нидерландах во время Второй мировой войны. Позже на месте казни был установлен памятник, у которого, начиная с 2012 года, Фонд Советское Поле Славы проводит ежегодную памятную церемонию. После войны их останки были перезахоронены на кладбище Рустхоф. Постепенно о них забыли. Их имена так никогда и не стали известны.

Эта история взята с сайта Фонда «Советское поле славы». С 2010 года фонд, основанный в Нидерландах местными активистами, занимается исследованием судеб советских солдат и военнопленных, а также поиском их семей. Некоторые имена на плитах, возможно, туркменские: Бабиш Бабаев и Велимурат Жураев. Возможно, потомки этих солдат до сих пор проживают в современном Туркменистане и не знают, где погибли и похоронены их прадеды.

Другой сайт, посвященный этим же событиям, указывает, что среди 101 военнопленных были и выходцы из Туркменистана.

«На место [в лагерь Камп Амерсфорт – прим. АНТ] прибыла команда немецких операторов, чтобы заснять момент, как эти «недочеловеки» будут получать еду, которую им перебросили через колючую проволоку впервые после приезда. Немцы ожидали, что они бросятся на еду и будут драться за каждый кусок, но «русские» должным образом разделили хлеб и сигареты поровну между собой. Это разочаровало охрану СС, а операторы удалились, так и не получив необходимых им кадров».

Кладбище ухоженное, практически возле каждой могилы в вазах стоят живые цветы. Фонд «Советское поле славы» собирает средства на то, чтобы содержать захоронения в надлежащем порядке. Голландцы чтят память о советских воинах – освободителях. Так в дни 4 и 5 мая, когда в стране отмечается День Памяти, на кладбище были доставлены сотни букетов живых цветов. Их возложили не только на могилы солдат Королевства Нидерландов, подавляющее большинство которых погибли в последние месяцы, недели и даже дни перед победой над фашистской Германией, но и к могилам советских воинов.

8 мая у стелы, установленной на месте захоронения советских воинов, стоял венок. Его накануне возложили сотрудники посольства Украины в Нидерландах.

Есть перед входом на аллею Книга записей. К нашему удивлению, одну из последних записей оставила незнакомая нам Дженнет – бывшая гражданка Туркменистана, проживающая сейчас в Голландии. Судя по записи, она пришла со своей семьей – мужем и детьми – почтить память погибших во Второй мировой войне. Запись оставили и мы: Спасибо Вам за наше настоящее!