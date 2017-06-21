Сотрудникам «МТС-Туркменистан» рекомендовали искать другую работу

Сотрудникам офисов российской компании сотовой связи МТС в Туркменистане рекомендовали искать другую работу, сообщают источники Радио Азатлык в Туркменистане. Информацию подтвердили и представители «МТС-Туркменистан», беседовавшие с Радио Азатлык на условиях анонимности, отметив, что пока данное распоряжение было сделано в устной форме.

Головной офис МТС в Москве пока воздерживается от комментариев.

В то же время источники Азатлыка утверждают, что в скором времени в Туркменистане начнёт работать новый оператор мобильной связи.

Представитель одной из телекоммуникационных компаний в Туркменистане, говоривший с Азатлыком на условиях анонимности, утверждает что новый оператор на данный момент уже провел начальные испытания.

«​Планируется, что новый местный оператор сотовой связи начнет работать в конце июня, ко дню рождения (имеется в виду день рождения президента Туркменистана — 29 июня). В виртуальном режиме уже проведены тесты то есть звонок уже сделан»​, утверждает наш источник.

По его словам текущая лицензия МТС-Туркменистан истекает не в июле, как сообщалось, а в сентябре этого года, но некоторые работники МТС уже пытаются устроиться на работу в новой компании.

«​Пока у МТС есть лицензия, она еще не истекла, но истекает контракт о предоставлении мобильных услуг с министерством связи, это и есть именно тот документ который регулирует раздел прибыли и условия предоставления услуг для абонентов. Этот контракт истекает в сентябре 2017.Но обычно продлевают за 3 месяца что сейчас не происходит. В самом МТС говорят что уже несколько сотрудников ходили на собеседование к новому оператору. Говорят что туда берут специалистов до 35 лет», рассказал представитель телекоммуникационной компании​.

Днем ранее сообщалось, что Туркменистан не намерен продлить лицензию на деятельность российского оператора сотовой связи «МТС-Туркменистан». По словам представителя государственной компании «ТуркменТелеком», беседовавшего с Радио Азатлык на условиях анонимности, текущая лицензия на деятельность российского оператора сотовой связи на территории Туркменистана истекает 1 июля.

В середине июня источник Радио Азатлык в правительстве Туркменистана сообщал о том, что туркменская сторона предусматривает введение дополнительного налога на прибыль в отношении компании МТС и по этому вопросу идут переговоры.

Радио Азатлык пока не удалось официально подтвердить сообщение о не продлении лицензии на деятельность российского оператора сотовой связи МТС в Туркменистане. В центральном офисе компании в Москве данную информацию не потдвердили и не опровергли.

Нынешнее соглашение о деятельности российской компании на территории Туркменистана было заключено в 2012 году, со сроком на пять лет. В соглашении, подписанном компанией «МТС-Туркменистан» и государственным предприятием «ТуркменТелеком» предусмотрено продление срока действия документа на следующие пять лет, при соблюдении определенных условий.

В прошлом российский оператор сотовой связи МТС уже сталкивался с отсутствием лицензии на предоставление услуг на территории Туркменистана, в связи истечением срока действия договора.

По официальным данным МТС, количество абонентов оператора мобильной связи в Туркменистане, в частности, в третьем квартале 2015 года, достигло 1 миллиона 610 тысяч человек.

Источник: RFE/RL