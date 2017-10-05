МГУ подписал соглашение о сотрудничестве с Туркменским госуниверситетом

05.10.2017 в рубрике Из других СМИ, Лента. 187

2 октября 2017 года в Ашхабаде ректор МГУ имени М.В.Ломоносова академик В.А. Садовничий подписал Соглашение о сотрудничестве с Туркменским государственным университетом имени Махтумкули в рамках переговоров Президента Российской Федерации В.В. Путина с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Стороны договорились осуществлять программы академических обменов с целью реализации совместных научных и образовательных проектов. В настоящее время в МГУ ведется обучение туркменскому языку, издан учебник туркменского языка, проводятся конференции, посвященные туркменской филологии. Несколько десятков студентов из Туркменистана обучаются на различных факультетах МГУ.

Источник: МГУ

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